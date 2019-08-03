Elazığ 3.3’le sallandı Elazığ’ın Maden ilçesinde 3.

Elazığ’ın Maden ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) son depremlerle ilgili internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Elazığ’ın Maden ilçesi olan deprem saat 16.09 sıralarında 3.3 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin yerin 7 kilometre altında olduğu belirtildi.

Öteyan yine Maden’de 3.3’lük deprem sonrası 1,5 şiddetinde artçı sarsıntı yaşandı.

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