0553 313 94 23

"El yaralanmaları ağır kayıplara sebep olabilir"

Op. Dr. Murat Kaan Sözer, l yearalanmalarında uzman müdahalesinin önemine dikkat çekti.

11 Mart 2019 Pazartesi 09:00
"El yaralanmaları ağır kayıplara sebep olabilir"

El yaralanmalarında uzman müdahalesinin önemine dikkat çeken Estetik, Rekonstrüktif, Plastik, El ve Mikro Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Murat Kaan Sözer, “Bazı hastaların belli tedavilerden sonra ameliyata alınması gerekiyor. Eğer beklenilmeyecek bir hastaysa, gidişat el kayıplarıyla sonuçlanabiliyor” dedi.

 

Sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu şehirlerde el yaralanması vak’alarının çok olduğunu kaydeden VM Medical Park Bursa Hastanesi Estetik, Rekonstrüktif, Plastik, El ve Mikro Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Murat Kaan Sözer, “El yaralanmaları, özel bir yaralanma tipidir. Bu yaralanmalara müdahale etmek, özel bir uzmanlık istiyor. Çünkü hastaların tekrar işlerine dönmeleri ve sağlıklarını kazanmaları hem sanayi için, hem de hastaların sağlığı için çok önemli. Bu işleri genellikle plastik cerrahlar veya ortopedistler yapıyor. Ancak bu tedavi için mikro cerrahi eğitimini almış olmaları gerekiyor. Tecrübe, bu konularda çok önemli. Hastaların takiplerinde ve ameliyatlarında zamanlamayı yapmak çok önemli. Bazı hastaların çok acil ameliyata alınması gerekiyor. Bazı hastaların da belli tedavilerden sonra ameliyata alınması gerekiyor. Eğer beklenilmeyecek bir hastaysa ve bekleniliyorsa gidişat, el kayıplarıyla sonuçlanabiliyor. Beklenip alınması gereken bir hasta eğer acile alınırsa da ameliyat sonucunda tekrar kayıplarla karşılaşabiliyoruz. İşletme yöneticilerinin bu konuları çok iyi bilmesi gerekiyor. İş yeri hekimlerinin çok iyi bilmesi gerekiyor. Nereye ve kime yönlendireceklerini çok iyi bilmeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.

 

Operasyonların esasında malzeme açısından çok fazla numune ve cihaz gerektirmediğini dile getiren Op. Dr. Sözer sözlerini şöyle sürdürdü:

 

"Ortada büyük bir emek var. Cerrahın emeği ve bilgisi bu konuda en büyük unsurdur. Hastaların rehabilitasyonu çok önemli. Hemen hemen bütün vak’alarda gerekiyor. Uzuv kaybı konusunda, ilk aşamada mikroptan korunma konusunu çok düşünmüyoruz. Burada kopan uzvun süratle yetiştirilmesi gerekiyor. Bunun nasıl yapıldığı da aslında sağlıkçılar tarafından biliniyor. Mutlaka iş yerinde sağlıkçıların uzvu muhafaza edip bizlere bir an önce getirmeleri gerekiyor. Çok güvenli olması veya ameliyatın başarılı olması için 2 saat içerisinde getirilmesi genellikle yeterlidir. 8 saat sonra bile yerine taktığımız uzuv var, ama bu çok şansa bağlı bir iş."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 09:00
  1. Bursa
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası sona erdi
    1. Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası..
    2. Mesut Üner,“Çatalca’da modern bir..
    3. BGC’den İHA’ya 2 ödül birden
    4. Samsun’da uyuşturucudan 13 şüpheli..
    5. Çalıştığı baz istasyonunun akülerini..
    6. Ofis çalışanları aman dikkat!
    7. Miyomlar kadınların kabusu oluyor
    8. Duygularını keçeye döktü
    9. Mesut Üner: Yol genişletme çalışmaları..
    10. FETÖ’den 511 bin kişi gözaltına alındı
    11. Golf: Sebahat Özaltın Ladies Turnuvası
    12. Akaryakıt istasyonunda dehşet
    13. Patates ithalatında tarife kontenjanı..
    14. Doğu illeri için çığ uyarısı
    15. ‘Türkiye’deki ortamın kıymetini bilmek..
    16. Bugün yurt içi piyasalar büyüme..
    17. Serbest piyasada döviz fiyatları
    18. Amatörde haftanın sonuçları
    19. Kilis’te yoğun sis
    20. ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları..
    21. (Özel) Oğlu için kredi çekti emekli..
    22. Bölgesel Amatör Lig
    23. İki haftalık mücadelenin ardından yol..
    24. TYB Erzurum Şubesinin kuruluşunu 15...
    25. Vali Gündüzöz’den Malazgirt ilçesine..
    26. Yeşil reçete operasyonunda gözaltına..
    27. Emniyet rütbe terfi sözlü sınavı ne..
    28. Terör devleti İsrail'in yaraladığı..
    29. Taksim’de dilenci operasyonu
    30. Mevlüt Uysal: 15 Temmuz’da..
    Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var
    Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Almanya'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan skandal Türkiye açıklaması!
    6284 en çok kadınları mağdur ediyor
    6284 en çok kadınları mağdur ediyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    3 bin kişilik aşiret HDP'den AK Parti'ye geçti
    3 bin kişilik aşiret HDP'den AK Parti'ye geçti
    Rusya'dan kritik S-400 açıklaması! "Anlaşma, planlandığı gibi yerine getiriliyor"
    Rusya'dan kritik S-400 açıklaması! "Anlaşma, planlandığı gibi yerine getiriliyor"