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Dünya El Salvador'un Osmanlı Torunu Devlet Başkanı: 'Ucuza sattığınız için teşekkürler'
Dünya

El Salvador'un Osmanlı Torunu Devlet Başkanı: 'Ucuza sattığınız için teşekkürler'

Orta Amerika ülkesi El Salvador, düşeşe rağmen her biri 19 bin dolar fiyatla 80 yeni Bitcoin daha aldı. Dedesi Filsitinli Osmanlı Vatandaşı olan El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele 'Bitcoin gelecektir' dedi.

Yeniakit Publisher
2022-07-01 12:02:00 -
El Salvador'un Osmanlı Torunu Devlet Başkanı: 'Ucuza sattığınız için teşekkürler'

Orta Amerika ülkesi El Salvador, düşeşe rağmen her biri 19 bin dolar fiyatla 80 yeni Bitcoin daha aldı.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, cuma günü her biri 19 bin dolar fiyatla 80 bitcoin daha aldıklarını bildirdi.

Bukele, söz konusu satın almaların bugün erken saatlerde gerçekleştiğini gösteren zaman çizelgesiyle birlikte, her biri 19 bin dolar fiyatla 1 bitcoin için bir satın alma listesi gibi görünen bir resim paylaşarak, "Bitcoin gelecektir! Ucuza sattığınız için teşekkürler." değerlendirmesinde bulundu.

Ülke hazinesi, toplamda piyasa değeri 46,7 milyon dolar olan 2 bin 381 Bitcoin'e sahip bulunuyor. Ülkenin Bitcoin yatırımlarından zararı yüzde 50'den fazla olması dikkati çekiyor.

El Salvador'da Eylül 2021'de kripto para birimi Bitcoin yasal para birimi olarak kullanılmaya başlanmıştı.

Yurt dışında yaşayan El Salvadorlular ülkelerine yılda 6 milyar dolar gönderirken, El Salvador hükümeti Bitcoin sayesinde para transferini kolaylaştırmayı ve bir milyondan fazla düşük gelirli ailenin değişiklikten fayda sağlamasını hedefliyordu.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin, makroekonomik endişeler ve yüksek profilli kripto şirketlerinde görülen likidite krizinin baskısı altında kalıyor. Bitcoin'in fiyatı dün geçici de olsa 19 bin doların altına inmişti. Bugün ise Bitcoin'in fiyatı 19 bin dolar seviyesinde bulunuyor.

Bitcoin, bu yıl yaklaşık yüzde 58 düştü. Kasım 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 68.990 dolarda bulunan Bitcoin, söz konusu tarihten bu yana yüzde 72 değer kaybetti.

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Yorumlar

Adil

Bitcoin ve türevleri yüzde yüz dolandırıcılıktır, sahtekârlıktır, geleceğine yoktur.

Ömer

Bitcoin karşılığı ve muhatabı olmayan bir şey . Şey dedim ve hiçbir şey de olabillir . ABD kendine rakip dolara rakip istemez . Ne olur batan batar çıkan olmaz . Sadece ağlama sızlama kalır o kadar
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