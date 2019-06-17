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El Nusra’dan Halep’e saldırı: 12 ölü

Suriye’deki terör örgütü El Nusra tarafından Halep kentine yönelik füzeli saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 15 kişide yaralandı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 11:04
El Nusra’dan Halep’e saldırı: 12 ölü

Suriye’deki terör örgütü El Nusra tarafından Halep kentine yönelik füzeli saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 15 kişide yaralandı.


El Nusra, Suriye’nin Halep kentinin batı kırsalında bulunan Raşidin ve Han Tuman bölgelerine füze saldırısı düzenledi. Saldırılar nedeniyle sivillerin büyük bir kısmı evlerini terk ederken, saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Yaralılar Halep’te bulunan hastanelerde tedavi altına alındı.


Suriye’de rejim karşıtı saldırılar gerçekleştiren El Nusra, 21012 yılında yayınladığı video ile kurulduğunu duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 11:04
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