El Nino gitti şimdi de Eyyam-ı Bahur sıcakları döndü! Meteoroloji uzmanları tarih verdi, geliyor

Dünya, tarihin en sıcak dönemlerinden birini yaşıyor. Türkiye'yi de etkileyen sıcak hava dalgası nedeniyle yurdun belli kesimlerinde sıcaklıklar 46 dereceye kadar çıktı. "El Nino" ateşi dünyayı kavururken, uzmanlar şimdi de önümüzdeki haftadan itibaren Eyyam-ı Bahur sıcaklıklarının yurt genelinde etkisini göstereceğini kaydediyor.

"El Nino" sıcak hava dalgasının etkisiyle bu yıl dünya genelinde sıcaklık rekorları kırıldı. Türkiye'de bazı illerde sıcaklıklar 46 dereceye kadar ulaşırken, Avrupa'da birçok kentte yüksek sıcaklık nedeniyle "kırmızı alarm" verildi.

Türkiye'de de son günlerde Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası ile bir nebze de olsa sıcaklıklar düşse de, önümüzdeki haftadan itibaren Eyyam-ı Bahur sıcaklıklarının yurda giriş yapacağı kaydediliyor.

"Eyyam-ı bahur sıcakları" olarak adlandırılan bu hava dalgası, özellikle İstanbul gibi sahil şeridinde yer alan şehirlerde, sıcaktan ziyade yüksek nemle birlikte bunaltıcı bir hava yaratacak.

Türkiye'nin genellikle sıcak ve kurak yaz mevsimlerinde, Eyyam-ı Bahur etkileri daha da belirginleşiyor. Sıcaklık değerlerinin mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin edilen bu dönemde, vatandaşların güneşin zararlı etkilerinden korunmaları ve sıcak çarpması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları önem arz ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri, halkın bu dönemde aşırı sıcak hava nedeniyle gerekli önlemleri almalarını ve güneşin en dik olduğu saatlerde dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınmalarını öneriyor.

EL NİNO, 2024'TE SICAKLIKLARI DAHA DA ARTIRACAK

Rekorlara rağmen bu yıl küresel sıcaklık artışının 1850-1900 dönemine göre 1,5 dereceyi "muhtemelen" aşmayacağı, El Nino'nun sıcaklıklara etkisinin zamanla yansımasından dolayı El Nino'nun, 2024'te sıcaklıkları 2023'tekinden daha fazla artıracağı öngörüldü.

Küresel ortalama sıcaklıklar, günlük bazda ilk olarak 3 Temmuz'da rekor kırmasının ardından temmuzun ilk haftasının "kayıtlardaki en sıcak hafta" olarak olduğu açıklanmıştı.

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