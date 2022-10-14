El kuruluğu neden olur, nasıl geçer, ne iyi gelir? Avuç ici kuruluğu, el kuruluğu için 5 bitkisel evde çözüm

El, avuç kuruluğu neden olur?

El kuruluğu neden olur diye düşündüğünüzde ilk akla gelen, mevsimsel koşullar ve çevresel faktörlerdir. Soğuk ve rüzgarlı hava, ısı değişimleri, sık sık ellerin yıkanması ve nemli bırakılması ellerde pullanma, çatlama, yıpranma gibi sorunlara yol açabilir. Soğuk ve rüzgarlı hava, ısı değişimleri, sık sık ellerin yıkanması ve nemli bırakılması ellerde pullanma, çatlama, yıpranma gibi sorunlara yol açabilir.

Avuç içi kuruluğuna ne iyi gelir? Avuç içi kuruluğu nasıl geçer?

El kuruluğu konusunda önlem almak için kullandığınız sabunun nemlendirici özelliği olmasına dikkat edin. Nemlendirici Sıvı Sabun, krem bazlı formülüyle cildinizi nemlendirerek güzelleştiren bir nem kaynağıdır.

El kuruluğuna ne iyi gelir evde çözüm

El Kuruluğu için 5 Bitkisel Çözüm

1.Süt ve papatya ile el çatlaklarına son!

1 çay bardağı günlük sütün içine 4-5 tane papatya kurusu ekleyin ve bir taşım kaynatın. Ardından içine 1 çay kaşığı üzüm çekirdeği yağı, 1 çay kaşığı zeytin yağı, yarım çay kaşığı akhuş ağacı tohumu ekleyerek iyice karıştırın. Bu karışımı kuruyan ellerinize masaj yaparak uygulayın. Kuru eller için evde en iyi bakım bu karışımı uygulamak olacaktır. Özellikle kuru cilde sahip olan kişiler bu karışımı gönül rahatlığıyla kullanabilirler. El kuruluğu geçene kadar her gün uygulayabilirsiniz.

2. Doğal nemlendirici bal: El kuruluğuna iyi gelen krem

Bal, yüksek miktarda antioksidan, antimikrobiyal, humektan içermektedir. Aynı zamanda bal doğal bir nemlendirici özelliği taşır. Cildinizin nefes almasını sağlayarak ihtiyacı olan nemi almasına yardımcı olur. Bal sayesinde yumuşacık ellere sahip olabilirsiniz. İçerisine bir kaç damla gliserin ya da zeytinyağı damlatıp uygularsanız daha kısa sürede el çatlamasından kurtulabilirsiniz. Günde iki kez bu işlemi tekrarlayın. Bir saate yakın bekledikten sonra ılık su ile durulayın.

3. Yulaf Ezmesi ile Kuru ve Sert Ellere Veda!

Yulaf ezmesi sert ve kuru eller için mucize bir şifa kaynağıdır. Cildi temizler, cildin nefes almasını sağlar, pullanmayı önler, çatlamasını önler, nem dengesini sağlar ve sürekli nemli kalmasına yardımcı olur. Ayrıca yüksek miktarda protein içerdiği için cildin su kaybını önleyerek daha yumuşak olmasını sağlar. 2 çorba kaşığı yulaf ezmesine yarım tatlı kaşığı bal ekleyerek iyice hamur gibi olana kadar karıştırın. Dilerseniz taze sıkılmış çeyrek limonun suyunu da ekleyebilirsiniz. Elde ettiğiniz bu mucize karışımı ellerinize sürün. 15 dakika kadar bekleyin ve ılık su ile yıkayın. Haftada bir kez bu karışımı uygulayın. El kuruluğu için yulaf ezmesi mükemmel bir çözüm olduğu için ilk deneme de bile sonuçları gözünüzle göreceksiniz.

4. Aloe Vera ile Yumuşacık Eller!

Aloe vera kuru ve pullanan ciltler için doğal nemlendiricidir. Hem cildin nem dengesini sağlar hem de kırışılıklıkları kesin olarak yok etmeye yardımcı olur. Ayrıca aloe vera jeli cildin üst kısmında koruyucu bir tabaka oluşturarak cildin kırışmasını, çatlamasını, pullanmasını önler. Uygulaması da oldukça basittir. Aloe vera yaprağını açarak içerisindeki jeli çıkartın. Jeli elinizde gezdirerek masaj yapın. 20 dakika bekledikten sonra ılık su ile yıkayın. Bu uygulamayı günlük iki kez ya da üç kez yapabilirsiniz. Jeli ağzı kapalı bir cam kase ya da kavanozda buzdolabında saklayabilirsiniz.

5. El Kuruluğuna Ev Yoğurdu

Ev yoğurdu kuruyan ve pul pul olan eller şifa kaynaklarından biridir. Yoğurtta bulunan laktik asit sayesinde ciltte oluşan ölü derileri kolayca çıkartır. Bir yemek kaşığı ev yoğurdunu elinize güzelce masaj yaparak uygulayın.10 dakika boyunca bekleyin ve ılık su ile yıkayın. Bu işlemi el kuruluğu geçene kadar her gün bir defa olmak üzere uygulayabilirsiniz.

El Kuruluğu Neden Oluşur?

Ellerin kuruması, çatlaması ve pul pul dökülmesinin ana nedeni çevresel faktörlerdir. Ellerimizi yıkarken en çok dikkat etmemiz gereken nokta kullandığımız sabununun zararlı kimyasal içermemesidir. Çünkü cildin yağını ve nemini alarak ellerin dengesini bozar. Eller sürekli yıkandığı için nem kaybolursa eller kurur ve sonra çatlar. Kalitesiz kullanılan el kremleri ve bulaşık deterjanları da el kuruluğuna neden olur. Elin ihtiyacı olan nem olmadığı için aşırı sıcak ve soğuktan etkilenerek eller pul pul dökülür ve kurur.

El kuruluğu Nasıl Geçer?

Cilt kuruluğunu alan bir diğer şey ise limon suyudur. Limon suyu ellerin pürüzsüz bir şekilde olmasını sağlar. Aynı zamanda cildi onarır ve besler.

El Kuruluğu için Hangi doktora gidilmelidir?

Sürekli el kuruluğu, el çatlaması gibi problemler yaşıyor ve bir türlü geçiremiyorsanız mutlaka bu konu ile ilgili cildiye bölümüne gitmelisiniz. Çünkü egzama ya da başka rahatsızlıklar ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu nedenle uzman bir doktordan yardım alarak tedavi için gerekli adımları atabilirsiniz.