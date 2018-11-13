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El koyduğu pamuk şekerleri ayağıyla çiğnemişti... Görevden alındı

Denizli'de bir sokak satıcısının sattığı pamuk şekerlere el koyduktan sonra ayaklarının altında çiğneyen zabıta memuru görevden alındı.

13 Kasım 2018 Salı 18:40
El koyduğu pamuk şekerleri ayağıyla çiğnemişti... Görevden alındı

Denizli'de, satıcının el koyduğu pamuk şekerlerini ayağıyla ezdiği görüntüler medyaya yansıyan zabıta memurunun görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, olayın 6 Ekim'de Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi Selçuk Caddesi'nde gerçekleştiği belirtildi.

Zabıta Dairesi Başkanlığında görevli personelin karıştığı ve medyaya da yansıyan tatsız olay sonrası 10 Ekim'de zabıta hakkında soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Zabıta görevinden uzaklaştırılmış, soruşturma tamamlanma aşamasındadır." denildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, geçen ay Bayramyeri'nde bir satıcının pamuk şekerlerine el koymuş, bu sırada kameraya kaydedilen görüntülerde, görevli memurlardan birinin yerdeki pamuk şekerleri ayağıyla itmesi ve ezmesi basında yer almıştı.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 18:40
  1. Denizli Büyükşehir Belediyesi
  2. Denizli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı
  3. Pamuk şekerleri çiğneyen zabıta memuru
  4. o zabıta görevden alındı
  5. açıklama

YORUM YAZ

  • Murat HanMurat Han1 sa önce
    Hırsızlık yapanı görse sesini çıkarmazdı,garibanın ekmeğine el koymaya gelince hepsi aslan.Allah hepimizi islah etsin.
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