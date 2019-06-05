El-Kassam Tugayları: Milyonlarca telefona mesaj göndereceğiz

İslami Direniş Hareketi (Hamas)’ın askeri kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları, Arap ve İslam ülkeleri halkları ile dünyanın özgür insanlarının telefonlarına direnişe desteği kolaylaştırmak için sekiz dilde milyonlarca mesaj göndereceklerini açıkladı.

İzzeddin El-Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram’daki resmi kanalında yaptığı açıklamada, gönderecekleri mesajların doğru ve güvenilir olacağını ifade etti.

Mesajların amacının direnişe para desteğinde bulunmayı kolaylaştıracağını belirten Ebu Ubeyde, söz konusu mesajların paylaşılmasını ve yayılmasını istedi.

El-Kassam Tugayları sözcüsü, ümmetin bir numaralı düşmanına karşı savaşta direnişe Bitcoin ile destek olan ümmetin fertlerine teşekkür etti ve selamlarını gönderdi.

Filistin halkının, Arap ve İslam ülkeleri halklarının Ramazan bayramını kutlayan Ebu Ubeyde, bayramdan hemen önce işgal güçlerinin Mescid-i Aksa’da Müslümanlara saldırdığına dikkat çekti.

İzzeddin El-Kassam Tugayları bir süre önce yaptığı çağrıda Filistin direnişine gönül verenleri direnişe Bitcoin ile destek olmaya davet etmişti.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi