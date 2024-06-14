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Dünya El Kaide'den Müslümanlara 'birleşme ve cihad' çağrısı!
Dünya

El Kaide'den Müslümanlara 'birleşme ve cihad' çağrısı!

Yeniakit Publisher
2024-06-14 18:23:00 -
El Kaide'den Müslümanlara 'birleşme ve cihad' çağrısı!

El Kaide, 9 dakikalık bir video yayınlayarak İslam dünyasına siyonist ittifaka karşı birleşme ve cihad etme çağrısında bulundu.

El Kaide'nin yayınladığı mini belgeselde, Gazze'de yaşananlara karşılık siyonist İsrail ile ABD ve Avrupa ülkelerinin birleştiğine dikkat çekildi.

Video her ülkenin kendi diline göre alt yazıya çevrilerek servis edilirken, El Kaide şu mesajı da paylaştı:

“ABD ve Avrupa’daki Müslümanlar! Bugün sizin gününüz! Siyonist haçlı ittifakına karşı, ezilen kardeşlerimiz için intikam vaktidir.."

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