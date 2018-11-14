El Kaide ellerinde bulunan rehineyle ilgili Fransa'ya çağrı yaptı

Mali'de El Kaide'ye bağlı Cemaat Nusret el İslam vel Müslimin, ellerinde tuttukları rehineyle ilgili bir açıklama yayınladı.

Mali'de El Kaide'ye bağlı olarak faaliyet gösteren Cemaat Nusret el İslam vel Müslimin, elinde tuttuğu bir rehineye dair açıklama yayınladı.

Grup tarafından yapılan açıklamada, grubun elindeki rehinelerden Fransız Sophie Petronin'in sağlık durumunun kötüye gittiği açıklandı. El Kaide bağlantılı grup, yaşlı rehinenin serbest kalmasına Fransa hükümetinin engel olduğunu, bu sebeple sağlık durumu nedeniyle başına gelebileceklerden grubun sorumlu olmadığını belirtti.

Mart ayında da seslenmişlerdi

Nusretul İslam vel Müslimin aynı zamanda Fransız rehinenin oğluna da seslendi. Grup, Sébastien'ın kederinden dolayı üzgün olduklarını, annesini ziyaret etme isteğine bölgedeki güvenlik durumu nedeniyle izin veremediklerini dile getirdi.

Bir insani yardım görevlisi olduğu iddia edilen Petronin 24 Aralık 2017 tarihinde, ülkenin kuzeyindeki Gao'da rehin alınmıştı. Grup Fransız Sophie Petronin'i "Fransız kültürünü ve Hırıstiyan inancını yaymakla" suçluyordu.

Grup bu yılın Mart ayında da bir video yayınlayarak Fransa'ya müzakerelerin daha hızlı yürütülmesi yönünde mesaj vermişti.

Kaynak: Mepa News