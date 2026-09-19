  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ekrem’in erken seçim rüyası Soyup kaçma devri kapandı Silivri’deki 14 dakikalık karanlıkta ne oldu? Kozinoğlu dosyasına çarpıcı görüntüler girdi Rize’yi sağanak vurdu! Karadeniz Sahil Yolu göle döndü Bakan Gürlek'ten 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Silah bırakılması temel şartımızdır! Sisam karşısında Mehmetçik heybeti! Bomba kulis bilgisi! 3 milletvekili daha AK Parti'ye geçecek Karahasanoğlu’ndan Taşgetiren’e peş peşe sorular: Siz de endişeleniyor musunuz? İstanbul'da Siyonist çeteye MİT darbesi! 66 yaşındaki kadın Yunanistan’a kaçarken sınırda yakalandı! Sebebi dudak uçuklattı
Yerel El frenini çekmediği kamyonetin altında kalıp öldü
Yerel

El frenini çekmediği kamyonetin altında kalıp öldü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
El frenini çekmediği kamyonetin altında kalıp öldü

Eskişehir'de el frenini çekmediği kamyonetin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.58 sıralarında Odunpazarı ilçesine bağlı Gülpınar Mahallesi'nde 2. Arabacılar Caddesi üzerinde meydana geldi. 26 VK 082 plakalı kamyoneti kullanan sürücü, el frenini çekmeden araçtan indi. Kamyonetin arkasında yürüyen sürücü, el freni çekilmediği için geri geri gelen ve kendisine çarpan aracın altında kaldı. Kaza sonucu hayatını kaybeden şahsın cenazesinin Eskişehir Şehir Hastanesi Morgu'na kaldırıldığı öğrenildi. Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23