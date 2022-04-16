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Yerel El freni çekilmeyen otomobili durdurmak isteyen esnaf ezildi
Yerel

El freni çekilmeyen otomobili durdurmak isteyen esnaf ezildi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeye unuttuğu otomobilin hareket ettiğini gören duyarlı esnaf aracı durdurmak isterken ezildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 01:07:00 - 2022-04-16 01:12:23

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeye unuttuğu otomobilin hareket ettiğini gören duyarlı esnaf aracı durdurmak isterken ezildi. Yaralanan şahsın durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kemalettin Mahallesi Şehit Ahmet Ateşe Yörük Sokak girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete giden taksi şoförü, otomobilinin el frenini çekmeye unuttu. Şoför, aracının yanından ayrıldıktan birkaç saniye sonra otomobil, yokuş aşağı hareket etti. İşyerinin önünde temizlik yapan manav esnafı Celil Türeli (35), sürücüsünün olmadığını fark ettiği otomobilin önüne atlayarak aracı durdurmak isterken ezildi.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Celil Türeli’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Türeli’nin duyarlı davranışı vatandaşlar tarafından takdir toplarken, can güvenliğini tehlikeye attığı anlar ise kameraya yansıdı.

Türeli, yaptığı açıklamada ise, “Facia yaşanmasın diye sürücüsü olmayan aracı fark edip durdurmak istedim” dedi.

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