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Yaşam El freni çekilmeyen otomobil geri kaydı! Güvenlik görevlileri son anda böyle durdurdu
Yaşam

El freni çekilmeyen otomobil geri kaydı! Güvenlik görevlileri son anda böyle durdurdu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Hatay Kırıkhan'da el freni çekilmeden park edilen otomobil yokuş aşağı geri hareket etmeye başladı. Aracı fark eden güvenlik görevlileri koşarak müdahale etti.

Hatay’da park halindeki bir otomobilin geri kayması paniğe neden oldu.

 

Olay, Kırıkhan ilçesindeki Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin otoparkında meydana geldi. Sürücüsünün el frenini çekmeden bıraktığı otomobil, bir süre sonra geri geri hareket etmeye başladı. Aracın yokuş aşağı hareket ettiğini fark eden güvenlik görevlileri, koşarak otomobile müdahale etti. Görevliler, aracı durdurmayı başararak muhtemel bir kazanın önüne geçti.

 

Otomobilin geri geri hareket ettiği ve güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle durdurulduğu anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayda yaralanma veya maddi hasar yaşanmadı.

 

Olayı anlatan Muhammet Ali Yunus, "Vatandaşın birisi gelip arabayı park etti ve el frenini çekmeyi unutmuş. Araba geri kaçarken güvenlik görevlileri olaya müdahale ettiler. Güvenlik görevlilerine teşekkür ederim. Çevrede çocuklar vardı, kaza yaşanabilirdi. Araç yokuş aşağı hızlı geliyordu, Allah’tan hemen araca müdahale ettiler" dedi.

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