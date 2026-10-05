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Ekonomi 1,2 milyon kişiyi ilgilendiriyor! 9,4 milyar liralık ödemeler hesaplara yatıyor
Ekonomi

1,2 milyon kişiyi ilgilendiriyor! 9,4 milyar liralık ödemeler hesaplara yatıyor

Yeniakit Publisher
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1,2 milyon kişiyi ilgilendiriyor! 9,4 milyar liralık ödemeler hesaplara yatıyor

Ekim ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 1 milyon 290 bin 486 vatandaşa toplam 9 milyar 470 milyon lira ödeme yapılacağını duyurdu.

Yaşlı ve engelli aylığı alan vatandaşların beklediği ekim ayı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı.

 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yazılı açıklama ile engelli ve yaşlı bireylerin hayatın her alanına tam katılımlarını sağlamak ve aynı zamanda bağımsız yaşam sürmelerine destek olmak amacıyla çalıştıklarını belirtti. Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yaşlı ve engelli vatandaşların yanında olduklarını aktaran Göktaş, hizmetleri insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürüttüklerini vurguladı. Bakan Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini ifade ederek, "Bu doğrultuda ekim ayında 736 bin 596 vatandaşımıza 5 milyar 374 milyon lira tutarında yaşlı aylığı ve 553 bin 890 vatandaşımıza 4 milyar 96 milyon lira tutarında engelli aylığı ödemesi gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda, 1 milyon 290 bin 486 vatandaşımızın toplam 9 milyar 470 milyon lira tutarında yaşlı ve engelli aylığı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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