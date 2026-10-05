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İnternetten alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem başladı, artık buna izin verilmeyecek

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İnternetten alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem başladı, artık buna izin verilmeyecek

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, e-ticarette milyonlarca tüketiciyi yanıltan sahte yorum ve yapay puanlamalara karşı coşkulu bir mücadele başlatarak kurallara uymayan sitelere erişim engeli getirdi. 1 Ağustos 2026'da yürürlüğe giren yeni mevzuatla birlikte değerlendirmelerin yalnızca ürünü satın alan gerçek kişiler tarafından yapılması zorunlu kılınırken, yorumların belirli bir yöne göre sıralanması da yasaklandı. Bakanlık, kurallara uymayan satıcı ve platformlar hakkında katı idari yaptırımların uygulanacağını resmen duyurdu.

#1
Foto - İnternetten alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem başladı, artık buna izin verilmeyecek

İnternet alışverişlerinde tüketicileri yanlış yönlendiren sahte değerlendirmeler ve yorumlara karşı kapsamlı bir inceleme başlatıldı. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tüketiciyi kandıran, yapay etkileşim sunulan çok sayıda internet adresine erişim engeli getirdi.

#2
Foto - İnternetten alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem başladı, artık buna izin verilmeyecek

Ticaret Bakanlığı, 1 Ağustos 2026'da yürürlüğe giren mevzuat değişikliğiyle e-ticarette ürün ve hizmet değerlendirmelerini yalnızca ürünü veya hizmeti satın alan tüketiciler tarafından yapılabilmesi uygulaması başlamıştı.

#3
Foto - İnternetten alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem başladı, artık buna izin verilmeyecek

Mevzuata göre olumlu ve olumsuz yorumlar ayrım gözetilmeksizin yayımlanacak ve en az bir yıl erişilebilir olacak. Yorumların yayımlanmadan önce gerekli incelemelerden geçirilmesi de öngörülüyor. Satıcı veya platformların olumsuz değerlendirmeleri yalnızca negatif oldukları gerekçesiyle ayıklamaması gerekiyor.

#4
Foto - İnternetten alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem başladı, artık buna izin verilmeyecek

Tüketici yorumlarının kullanıcıları belirli bir yönde etkileyecek şekilde sıralanmasına da izin verilmeyecek. Değerlendirmelerin tarih, değerlendirme notu veya satıcı ve sağlayıcı gibi objektif ölçütlere göre sıralanması gerekiyor.

#5
Foto - İnternetten alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem başladı, artık buna izin verilmeyecek

Bakanlıktan yapılan açıklamada Reklam Kurulunun tüketici değerlendirmelerine ilişkin uygulamaları düzenli olarak incelediği belirtilirken, kurallara aykırı hareket eden satıcı ve hizmet sağlayıcılara 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında idari yaptırım uygulanacağı kaydedildi.

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