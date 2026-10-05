İnternetten alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem başladı, artık buna izin verilmeyecek
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, e-ticarette milyonlarca tüketiciyi yanıltan sahte yorum ve yapay puanlamalara karşı coşkulu bir mücadele başlatarak kurallara uymayan sitelere erişim engeli getirdi. 1 Ağustos 2026'da yürürlüğe giren yeni mevzuatla birlikte değerlendirmelerin yalnızca ürünü satın alan gerçek kişiler tarafından yapılması zorunlu kılınırken, yorumların belirli bir yöne göre sıralanması da yasaklandı. Bakanlık, kurallara uymayan satıcı ve platformlar hakkında katı idari yaptırımların uygulanacağını resmen duyurdu.