  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gözler Riyad’a çevrildi: Suudi Arabistan’da Mekke Anlaşması Zirvesi Üzerini böyle çizdiler! Yeni Parti'de şimdi de 'pislik' kavgası Fon soruşturmasında flaş gelişme! Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül için soruşturma talep edlidi Trafik magandalarının ehliyetleri ömür boyu iptal edilse ne kaybederiz ki? Elektrikli ve hibrit otomobiller pazarı ele geçirdi! Her iki araçtan biri artık onlardan ‘Yok’ denilen video ortaya çıktı! Denizolgun dosyasında çember daralıyor Çocuklarımız “lions” kıskacında Özel ve avanesi şaşırtmıyor! Ailenin karşısında sapkınların yanındalar Paris’teki sokak röportajında dikkat çeken sözler: “Filistin’i İsrail’e bırakıyorsanız Amerika’yı da Kızılderililere bırakın” Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe: Türk askerini ABD tankları durduramaz
Dünya ABD ile ilgili skandal İsrail iddiası
Dünya

ABD ile ilgili skandal İsrail iddiası

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
ABD ile ilgili skandal İsrail iddiası

Haydut Amerika Birleşik Devletleri'nin terör devleti İsrail'e ek asker ve uçak göndermeye hazırlandığı öne sürüldü.

İsrail basınında ABD'nin, Orta Doğu'da olası gerilime karşı hazırlık kapsamında İsrail'e ek asker ve uçak göndermeye hazırlandığı öne sürüldü.

İsrail merkezli "Walla" internet sitesinin haberinde, ABD ordusunun halihazırda İsrail'in çeşitli bölgelerinde yaklaşık 3 bin askerinin bulunduğu ve ABD askerlerinin hava savunma sistemlerinin işletilmesinin yanı sıra pilot, destek ve lojistik personeli ile askeri karargahlarda görev yapan unsurlardan oluştuğu belirtildi.

 

Haberde, ABD ordusunun son haftalarda bölgedeki bazı birliklerin görev sürelerinin sona ermesi nedeniyle rutin personel değişimine gittiği ancak bununla eş zamanlı olarak Orta Doğu'da olası gerilime hazırlık kapsamında gelecek haftalarda İsrail'e ek asker ve uçaklar gönderilmesinin beklendiği iddia edildi.

Haberde ayrıca İsrail ordusunun İran'la yeni bir çatışma veya bölgede hızlı bir gerilim ihtimaline karşı hazırlıklarını sürdürdüğü, olası geniş çaplı çatışmada İran'da vurulabilecek hedefler üzerinde çalışmalar yapıldığı bildirildi.

İsrail ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) arasındaki askeri koordinasyonun da İran'dan gelebilecek olası füze saldırıları dahil çeşitli senaryolar çerçevesinde sürdüğü kaydedildi.

ABD'nin son günlerde İran'la artan gerilim ortamında Orta Doğu'daki askeri varlığını güçlendirdiği, bölgeye ilave asker ve deniz unsurları sevk ettiği yönündeki haberler basına yansımıştı.

 

Netanyahu, saldırı hazırlığı olduğunu iddia etmişti

Kamuoyu yoklamalarında geriye düşen İsrail Başbakanı Netanyahu, 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde ülkesine yönelik dış saldırı hazırlığının bulunduğunu ve bu yönde işaretlerin olduğunu savunmuştu.

Netanyahu, saldırının kimden geleceğine ilişkin bilgi paylaşmazken muhalefet, açıklamayı "siyasi manevra" olarak değerlendirmişti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ise ülkedeki güvenlik durumu ve ordunun tüm cephelerde yüksek alarma geçirilmesi nedeniyle ABD’ye yapmayı planladığı ziyareti iptal etmişti.

İsrail panikledi! 'Türkiye'nin gözü o Arap ülkesinde'
İsrail panikledi! 'Türkiye'nin gözü o Arap ülkesinde'

Dünya

İsrail panikledi! 'Türkiye'nin gözü o Arap ülkesinde'

Türk donanmasının yükselişi İsrail’i alarma geçirdi! Netanyahu yeni hamleyi duyurdu
Türk donanmasının yükselişi İsrail’i alarma geçirdi! Netanyahu yeni hamleyi duyurdu

Gündem

Türk donanmasının yükselişi İsrail’i alarma geçirdi! Netanyahu yeni hamleyi duyurdu

Suriye'den İsrail'e tepki
Suriye'den İsrail'e tepki

Dünya

Suriye'den İsrail'e tepki

İsrail güçlerinden Batı Yaka’da alçak baskın! Çocukları ve sivilleri hedef aldılar
İsrail güçlerinden Batı Yaka’da alçak baskın! Çocukları ve sivilleri hedef aldılar

Gündem

İsrail güçlerinden Batı Yaka’da alçak baskın! Çocukları ve sivilleri hedef aldılar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23