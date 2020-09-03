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Aktüel El-Ezher, uluslararası toplumdan Charlie Ebdo kararına karşı tavır almasını istedi
Aktüel

El-Ezher, uluslararası toplumdan Charlie Ebdo kararına karşı tavır almasını istedi

Yeniakit Publisher
2020-09-03 03:08:41 -
El-Ezher, uluslararası toplumdan Charlie Ebdo kararına karşı tavır almasını istedi

İSTANBUL (AA) - Mısır'daki El-Ezher Üniversitesi, uluslararası toplumdan Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun, Hazreti Muhammed'i konu ederek hakaret içeren karikatürleri yeniden yayımlama kararına karşı tavır alınmasını istedi.

Ezher tarafından yapılan açıklamada, "Hakaret içerikli karikatürlerin yeniden yayımlanması suçunda ısrar etmesi, din tabileri arasında duyguları alevlemektedir ve bu gerekçesiz bir kışkırtma sayılır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, uluslararası toplumdan Müslümanların mukaddesatlarına ve sembollerine karşı saldırı konusunda sert bir tavır alınması istendi.

Bu bağlamda Mısır Müftülüğüne bağlı İslamofobi Gözlem Merkezi Charlie Ebdo'nun kararına karşı Batılı hükümetler ve parlamentolara dini sembollere ve mukaddesatlara karşı hakaretin suç sayılması için kanunlar çıkarılması çağrısında bulundu.

Merkez, dünya entellektüellerine tüm dünyayı çatışmaya sürükleyen bu ırkçı söyleme ivedilikle karşı durması çağrısı yaptı.

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