El-Ezher Kurumundan koronavirüs fetvası: Şehit oluyorlar

Mısır'daki El-Ezher Kurumu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin "şehit" olduğu yönünde fetva verdi.

El-Ezher'e bağlı Mısır Fetva Evi “Dar el-İfta” tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Müslümanlar için de yıkanma, kefenlenme ve cenaze namazı gibi şartların geçerli olduğu belirtildi.

"Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenler ahiret şehidi hükmündedir." denilen açıklamada, "Şehitler beş kısımdır: Bulaşıcı hastalığa yakalanan, ishale tutulan, suda boğulan, göçük altında kalan ve Allah yolunda savaşırken şehit olanlar." hadisine işaret edildi.

Mısır'da son dönemde koronavirüs salgını nedeniyle can kayıplarında önemli oranda artış gözleniyor.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre, ülkede 146 bin 809 kişide virüs tespit edildi, 8 bin 29 kişi hayatını kaybederken, 116 bin 775 kişi ise sağlığına kavuştu.