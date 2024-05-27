El Cezire dünyaya duyurdu: Mısır askerleri, Refah Sınır Kapısı çevresindeki İsrail güçlerine ateş açtı
El Cezire dünyaya duyurduğu habere göre; Mısır askerleri, Refah Sınır Kapısı çevresindeki İsrail güçlerine ateş açtı.
İbrani Kanal 13 ve 14'ün haberine göre Mısır ordusu askerleri, Refah Sınır Kapısı çevresindeki İsrailli askerlere ateş açtı.
İsrailli askerilerin karşı ateş açması sonucu 2 Mısır askeri hayatını kaybetti.
İşgalci İsrail güçleri, Mısır sınırına ek askeri güç takviye ediyor.
İsrail medyası, Mısır askerlerinin ateş açmasını "istisnai bir olay" olarak nitelendirdi.
Katar merkezli El Cezire'de gelişmeyi dünyaya "Mısır askerleri, Refah Sınır Kapısı çevresindeki İsrail güçlerine ateş açtı." ifadeleriyle servis etti.
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