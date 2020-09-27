El bombası kesesi Mehmetçiğe muharebe avantajı kazandıracak

Yeni ürün hakkında bilgi veren STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz "Kimi ürünler var ki çok yüksek teknoloji içermese veya yapılması nispeten basit gibi gözükse bile sahada çok ciddi fark yaratabiliyor. Örneğin el bombası kesesi adını verdiğimiz bir ürünümüz var. Buradaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi askerlerin üzerinde taşıması sırasında el bombalarının takılı kalması. Bunun yanında pimi çekip el bombasını atabilmek için silahı yere bırakmak durumunda kalınabiliyor. Geliştirdiğimiz el bombası kesesi hem güvenli şekilde el bombasının taşınmasını hem de tek elle güvenli şekilde alınıp atılmasını sağlayacak. Böylece askerimize avantajlar sunacağız” dedi.