THY - Adıyaman
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

El bezi temizleme yöntemleri

Mutfaktaki pek çok alanda kullanılan el bezleri haliyle çok çabuk kirlenerek mikrop barındırmaya başlarlar. Bu nedenle el bezleri, çok iyi bir şekilde dezenfekte edilmelidirler.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 08:16
El bezi temizleme yöntemleri

1.YÖNTEM

El bezleri dezenfekte etmek için kullanılan en sağlıklı yöntem el bezlerini kaynatmaktır. Küçük bir tencerenin içine ağzına kadar su doldurun. İçine bir miktar çamaşır suyu ve bulaşık deterjanı ekleyin. Bu karışımı ocağın üzerine koyun ve el bezlerini içine koyarak ocağın altını yakın. Bu şekilde kaynatmaya başlayın ve ara sıra karıştırın. El bezlerinin tamamen kaynadığından ve lekelerinin çıktığından emin olduktan sonra çıkarın ve musluğun altında bir kez daha yıkayarak asın.

2.YÖNTEM

Derin bir kabın içine sıcak su ekleyin. Sıcak suyun içine sirke koyun ve el bezlerini bu suyun içine bastırın. El bezlerini sirkeli suyun içinde en az yarım saat bekletin. Daha sonra çıkarın ve duru su ile yıkadıktan sonra iyice sıkarak asın.

3.YÖNTEM

Yine derin bir kabın içine elinizin dayanacağı kadar sıcak su koyun. Bir adet kalıp sabunu farklı bir yerde rendeleyin. Sabun rendesini sıcak suyun içine koyun. El bezlerini de sıcak suyun içine bırakın ve elinizle çitileyin. Yıkadığınız el bezlerini durulayın ve sıkın.

NOT: Yıkadığınız el bezlerini asla katlamayın. Bunun yerine açık bir şekilde havadar bir yerde kurutun.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 08:16
  1. el bezi
  2. sarı bez
  3. temizlik
  4. mutfak
  5. sağlık
  6. yaşam
  7. pratik bilgiler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteoroloji'den uyarı geldi! Önümüzdeki 5 gün hazırlıklı olun
    1. Meteoroloji'den uyarı geldi!..
    2. Faizlerin yüzde 90'ı alınmayacak!
    3. Paraya para demiyorlar! Yok böyle..
    4. 680 bin öğrenciye af müjdesi!
    5. Mehmet Aydın'ın karısına büyük şok!
    6. The Times: Erdoğan eze eze kazanacak
    7. Semih Terzi 5 defa aranmış
    8. İngilizler kudurdu! Kinlerini kustular
    9. Galatasaray dakikaları sayıyor! Son..
    10. İşte peynir topu tarifi
    11. Meteorolojiden 5 gün uyarısı!
    12. Fenerbahçeli oyuncular taraftardan..
    13. El bezi temizleme yöntemleri
    14. Kaçak Tosun'dan eşine büyük şok!
    15. Galatasaray'da "Sneijder" heyecanı!
    16. Arabistan "19 Nisan" saldırının..
    17. Bir müjde daha! İki yeni destek geliyor
    18. "Ben Hızır'ım" dedi ve ...
    19. Ankara bugün sokağa dökülecek!
    20. Alkollü sürücü dehşet saçtı: 4 yaralı
    Kuveyt Türk
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı
    Fatih Altaylı'dan şaşırtan öneri: Acilen psikoloğa git
    Fatih Altaylı'dan şaşırtan öneri: Acilen psikoloğa git
    Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim manifestosunu açıkladı: Ahdim olsun ki...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim manifestosunu açıkladı: Ahdim olsun ki...
    Muharrem İnce açık açık tehdit etti!
    Muharrem İnce açık açık tehdit etti!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Büyük ihanet! Ankesörlü telefondan F-16 pilotu çıktı
    Büyük ihanet! Ankesörlü telefondan F-16 pilotu çıktı