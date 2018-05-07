El bezi temizleme yöntemleri

1.YÖNTEM

El bezleri dezenfekte etmek için kullanılan en sağlıklı yöntem el bezlerini kaynatmaktır. Küçük bir tencerenin içine ağzına kadar su doldurun. İçine bir miktar çamaşır suyu ve bulaşık deterjanı ekleyin. Bu karışımı ocağın üzerine koyun ve el bezlerini içine koyarak ocağın altını yakın. Bu şekilde kaynatmaya başlayın ve ara sıra karıştırın. El bezlerinin tamamen kaynadığından ve lekelerinin çıktığından emin olduktan sonra çıkarın ve musluğun altında bir kez daha yıkayarak asın.

2.YÖNTEM

Derin bir kabın içine sıcak su ekleyin. Sıcak suyun içine sirke koyun ve el bezlerini bu suyun içine bastırın. El bezlerini sirkeli suyun içinde en az yarım saat bekletin. Daha sonra çıkarın ve duru su ile yıkadıktan sonra iyice sıkarak asın.

3.YÖNTEM

Yine derin bir kabın içine elinizin dayanacağı kadar sıcak su koyun. Bir adet kalıp sabunu farklı bir yerde rendeleyin. Sabun rendesini sıcak suyun içine koyun. El bezlerini de sıcak suyun içine bırakın ve elinizle çitileyin. Yıkadığınız el bezlerini durulayın ve sıkın.

NOT: Yıkadığınız el bezlerini asla katlamayın. Bunun yerine açık bir şekilde havadar bir yerde kurutun.