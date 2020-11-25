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Dünya El Bab'daki bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar...
Dünya

El Bab'daki bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar...

Suriye’nin Halep kentinin doğusundaki El Bab’da 5 kişinin hayatını kaybettiği 20 kişinin de yaralandığı bomba yüklü araçla yapılan saldırıya ait patlama anı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 01:06:00 -

Suriye’nin El Bab ilçesinde bomba yüklü araç ile yapılan saldırıya ait patlama anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

5 ölü, 20 yaralı

Suriye’nin Halep kentinin doğusundaki El Bab’ın ilçe merkezinde bomba yüklü araçla saldırı yapılmış, 5 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi de yaralanmıştı. Bomba yüklü aracın patlama anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Soruşturma başlatıldı

Patlama nedeniyle çevredeki ev, araç ve mağazalarda büyük maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri olay ilişkin soruşturma başlattı.

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