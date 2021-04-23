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Dünya El Bab'da teravih namazı çıkışı patlama!
Dünya

El Bab'da teravih namazı çıkışı patlama!

Suriye’nin El Bab ilçesinde teravih namazı çıkışında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 23:51:00 -
El Bab'da teravih namazı çıkışı patlama!

Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesindeki Çobanbey kavşağında bulunan bir cami yakınlarında yerleştirilen patlayıcılar teravih namazı çıkışında infilak etti. Patlama sonucu 1 kişinin hafif şekilde yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Olay yerinde kaydedilen görüntülerde, patlamanın ardından ortalığın savaş alanına döndüğü ve yangın çıktığı görüldü. Sivil savunma ekipleri alevleri söndürebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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