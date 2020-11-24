  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya El Bab'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya

El Bab'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'nin doğusundaki El Bab'da bomba yüklü araç patladı. Olayda 5 kişi hayatını kaybederken 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 15:11:00 -
El Bab'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'nin Halep kentinin doğusundaki El Bab ilçe merkezinde bir araca yerleştirilen bomba patladı.

Patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Patlama nedeniyle çevredeki ev, araç ve mağazalarda büyük maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri olay ilişkin soruşturma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Hakan’dan Ekrem İmamoğlu’na ağır bombardıman
Gündem

Ahmet Hakan’dan Ekrem İmamoğlu’na ağır bombardıman

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nu topa tuttu. Hakan, ‘salgının yaygınlaşmasına olağanüstü katkı sunan şu toplu ulaşım iş..
Emekli Tümamiral açıkladı: Türkiye'ye
Gündem

Emekli Tümamiral açıkladı: Türkiye'ye "Reprisal" hakkı doğdu

Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Yunan komutan idaresindeki İrini Harekatı'nda görevli Alman fırkateyninin, Libya'ya insani yardım malzemesi t..
Anthony Blinken kimdir? ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken hangi görevlerde bulundu?
Dünya

Anthony Blinken kimdir? ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken hangi görevlerde bulundu?

ABD Dışişleri Bakanı kim? ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre 306 delegeyle Biden kazandı, Trum..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay