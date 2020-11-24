El Bab'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Suriye'nin doğusundaki El Bab'da bomba yüklü araç patladı. Olayda 5 kişi hayatını kaybederken 20 kişinin yaralandığı bildirildi.
Suriye'nin Halep kentinin doğusundaki El Bab ilçe merkezinde bir araca yerleştirilen bomba patladı.
Patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Patlama nedeniyle çevredeki ev, araç ve mağazalarda büyük maddi hasar meydana geldi.
Polis ekipleri olay ilişkin soruşturma başlattı.