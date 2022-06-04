El ayak bakımı: Yumuşacık yapıp güzelleştiren zencefı̇l ve zeytı̇nyağlı ayak balmı tarifi

Medikal el bakımı ve ayak bakımı el ve ayakların hem estetiğini hem de sağlığını korur.El ve ayaklar günlük hayatta karşılaşılan olumsuzluklardan medikal bakımlar ile korunabilir, oluşmuş problemler yine bu bakımlarla giderebilir. Eller, yüzden sonra vücudun en çok dış etkilere açık olan bölgeleridir.

Zencefilin iltihap ve ağrı giderici özellikleri, zeytinyağı ile birleştiğinde şişmiş ayakların etkilerini tersine çevirmek için mükemmel olduğunu belirten Güzellik Koçu Meltem Demir, tarif için sadece 100 gr taze zencefil kökü ile 1 su bardağı zeytinyağına ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

'Bir gece beklemeli'

Zencefilin kabuğunu çıkarıp birkaç parçaya bölünmesi gerektiğini aktaran Demir, tarifin yapımı için şunları söyledi:

"Zeytinyağını bir tencereye dökün, zencefili ekleyin ve her iki malzemeyi de ısıtın. Karışım sıcak olduğunda 30 dakika ısıtın. Yağın asla kaynatılmaması gerektiğini, sadece ılık olması gerektiğini unutmayın. Yarım saat sonra zeytinyağı ile zencefili ocaktan alın ve bir gece bekletin.”

Masaj yaparak yedirin

Ertesi sabah bir süzgeçle süzülerek ve elde edilen sıvının cilt tarafından emilene kadar dairesel hareketlerle ayaklara masaj yapılması önerisinde bulunan Demir, “Bu şekilde ayaklarınızın şişkinliğini indirebilir ve güzel ayaklara sahip olabilirsiniz” diye konuştu.

El, vücudumuzda en çok kullandığımız organlardan biridir. Ellerimiz evde, işte ve bahçede gündelik işlerimizi yaparken vücudumuzun diğer bölümlerine göre daha fazla hasara uğrar. Su, kimyasallar ve güneş ışınları ellerin zarar görmesine neden olur. Özellikle kimyasallar ellerin kurumasına yol açar. Eğer siz de elinize önem veriyorsanız ve evde en iyi el kremi nasıl yapılır merak ediyorsanız bu yazımızdan birçok faydalı bilgi elde edebilirsiniz. Şimdi evde en iyi el kremi yapımı ve tüyolarına göz atalım:

Evde En İyi El Kremi Nasıl Yapılır?

Evde yapılan nemlendirici el kreminin içerikleri; doğal, çevre dostu ve sürdürülebilir kaynaklı olmalıdır.

El kremi yapımı için kaliteli bileşenleri seçmelisiniz. Aksi takdirde ellerinize zarar verebilirsiniz.

Kolay emilim sağlayan ve cildinize hızlı etki eden krem içeriklerini tercih etmelisiniz.

El kremi yapmak için kullanacağınız malzemelerin ne işe yarayacağını sıfırdan bilmeniz gerekmektedir.

Koruyucu içermeyen ürünler tercih edilmelidir. Uçucu yağlar, ellerin cilt bakımını üst düzeyde sağlayacaktır.

El kremini hazırlarken yumuşak ve kremsi görünene kadar çırpmalısınız. Karışımı en yüksek hızda 10 dakika kadar çırpmanız yeterli olacaktır.

Karışım hazırlandıktan sonra dondurucuya konulmalıdır. Bu içerisindeki yağların katı olmasını sağlayacaktır.

El Kremi İçin Gerekli Malzemeler

Bal Mumu: Doğal bir nemlendiricidir. Cildinizi nemlendirir; aynı zamanda el kreminin daha az yağlı olmasını sağlar. Kreminiz beyaz bal mumu kullanırsanız beyaz, altın rengi bal mumu kullanırsanız krem rengi görünecektir.

Mango Yağı: Yenileyici ve iyileştirici özelliklere sahiptir. Güneşten etkilenmiş kuru ciltleri nemlendirir. Mango yağı, mango çekirdeklerinden elde edilmektedir ve yağ asitleri içerir. Bu sayede cildi yoğun bir şekilde nemlendirir ve yatıştırır.

Uçucu Yağlar: Bitkilerin yaprak, çiçek, meyve ve kabuk kısımlarından elde edilir. Kuvvetli kokuya sahip uçucu yağların birçok hastalığa faydası dokunur. Uçucu yağlardan bazıları şunlardır: Lavanta yağı, gül yağı, nane yağı, çay ağacı yağı, okaliptüs yağı, yasemin yağı ve biberiye yağı. Uçucu yağlar, pek çok cilt problemlerine iyi gelmektedir.

Shea Yağı: Cildinizin canlı kalmasına yardımcı olacak yağlardan bir tanesidir. Aynı zamanda güçlü bir cilt nemlendiricisidir. İçerisindeki yağ asitleri sayesinde cildi yumuşatır. A ve E vitaminlerini barındıran shea yağı, yaşlanma belirtilerini azaltır.

Taşıyıcı Yağlar: Uçucu yağlarla neredeyse aynı özellikleri taşıyan yağlardır. Tatlı badem yağı, Hindistan cevizi yağı, jojoba yağı, avokado yağı, zeytinyağı ve argan yağı taşıyıcı yağlardan bazılarıdır. Tatlı badem yağı, el kremi tarifi için mükemmel bir seçim olacaktır. Cildi rahatlatan vitaminlere sahiptir.

Bitkisel Gliserin: Her türlü doku onarımı için temel bileşen olan bitkisel gliserin, havadaki nemi çekerek hapseder. Bu sayede cildin nemlenmesine yardımcı olur. Ellerinizi yumuşak ve pürüzsüz yapar.

Doğal En İyi El Kremi Tarifleri

Kakao Yağı ile El Kremi Tarifi

Malzemeler:

1 orta boy portakal suyu

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı kakao yağı

1 çay kaşığı E vitamini yağı

Uygulama:

Bir tencerenin içerisine su koyun ve üzerine cam kaseyi yerleştirin.

Cam kasenin içerisine E vitamini, portakal suyu, kakao yağı ve zeytinyağını ekleyip iyice karıştırın.

Malzemeler eriyene kadar kaynatın ve karıştırın.

Kaynadıktan sonra ocaktan alabilirsiniz. Daha sonra dilediğiniz kaba dökün.

Karışım soğuduktan sonra güvenle kullanabilirsiniz.

Badem ve Hindistan Cevizi Yağı ile El Kremi Yapımı Tarifi

Malzemeler:

60 gr bal mumu

60 ml Hindistan cevizi yağı

1 çay kaşığı E vitamini yağı (isteğe bağlı)

Uçucu yağlar (isteğe bağlı)

Vanilya özü (isteğe bağlı)

10-20 damla lavanta esansı (isteğe bağlı)

Yarım fincan badem yağı

2 yemek kaşığı shea yağı

Uygulama:

Bir tencerenin içine su koyduktan sonra içerisine cam kase yerleştirin ve ocağı kısık ateşte açın.

Badem yağı, Hindistan cevizi yağı, bal mumu ve shea yağını kabın içerisine ekleyin.

Malzemeler kısık ateşte erirken ara sıra karıştırın.

Kaynamaya başlayınca eklemek istediğiniz malzemeleri ekleyin.

Saklamak için bir cam kavanoza dökün. Cam kavanozlar bu krem için uygun olacaktır.

Soğumaya bırakın ve krem kullanmaya hazır.