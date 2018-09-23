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El-Ahvaziye örgütü suçlamaları reddetti!

Dün İran'ın Ahvaz kentinde askeri geçit töreni sırasında yaşanan silahlı saldırıyı üstlenen El-Ahvaziye örgütü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada suçlamaları reddederek, saldırının sorumlusunun İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Güçleri olduğunu iddia etti.

23 Eylül 2018 Pazar 12:48
El-Ahvaziye örgütü suçlamaları reddetti!

El-Ahvaziye örgütü, Ahvaz kentinde dün gerçekleşen silahlı saldırıyla ilgili suçlamaları reddederek olaydan İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Güçleri'ni sorumlu tuttu.

Örgüte ait resmi internet sitesi "alahwaz"da Genel Sekreter Salah Ebu Şerif imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Ahvaz'daki saldırının İran Devrim Muhafızları'na bağlı "Kudüs Güçleri" tarafından düzenlendiği iddia edildi.

"SALDIRIYI KINIYORUZ"

İran askerlerine yönelik saldırının bölge ve dünya çapında "İran rejiminin çıkarlarını korumak" amacıyla düzenlendiği öne sürülen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu girişimle İran rejimi, dünyada mazlum konumuna gelmek ve uluslararası sorumluluklarından kurtulmayı amaçlamaktadır. Hiç şüphesiz İran rejiminin cinayetleri tüm dünya için apaçık ortadadır, gizlenemez. Her türlü şiddet suçlamasını reddediyor, Kudüs Güçleri'nin Ahvaz'daki saldırısını kınıyoruz."

AYRILIKÇI TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK BİLİNİYOR

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı ve Arapların yoğunlukta yaşadığı Ahvaz kentinde dün İran-Irak savaşının 38'inci yılı nedeniyle düzenlenen askeri geçit törenine yapılan silahlı saldırıda 17'si asker olmak üzere 25 kişi ölmüş 60 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından İran yönetimi El-Ahvaziye grubunu suçlamıştı.

El-Ahvaziye adıyla tanınan Ahvaz Halkı Demokratik Cephesi, İran’ın güneybatısında bağımsız bir Arap idaresi kurmayı hedefleyen ayrılıkçı bir "terör örgütü" olarak biliniyor.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 12:48
  1. El-Ahvaziye
  2. Ahvaz
  3. İran Devrim Muhafızları
  4. Kudüs Güçleri
  5. alahwaz
  6. Genel Sekreter Salah Ebu Şerif
  7. Ahvaz Halkı Demokratik Cephesi

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