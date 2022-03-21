EKYS sonuç sorgulama: ÖSYM 2022 EKYS sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı EKYS sınavı ÖSYM tarafından 20 Mart tarihinde gerçekleştirildi. 2022 EKYS sınavına giren yönetici adayları ÖSYM 2022 EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKYS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? sorularını sormakta. 2022 müdür yardımcılığı sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
MEB 2022 EKYS adıyla bilinen müdür yardımcılığı sınav 20 Mart 2022 Pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. Sava giren adaylar 150 dakika kitapçık sorularını çözmek için ter döktü. MEB Okul yöneticiliği sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için ilk kez, ‘Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı 21 Nisan 2019 tarihinde yapılmıştı. 2022 EKYS sınavı bu yıl 20 Mart Pazar günü gerçekleştirildi.
EKYS 2022 soru kitapçığı yayınlandı mı?
2022-MEB-EKYS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap anahtarı yayımlandı. ÖSYM 2022 EKYS soru kitapçıığı için tıklayın
MEB EYKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı EKYS sonuçları 8 Nisan 2022 tarihinde ÖSYM'nin resmi sayfasu üzerinden açıklanacak. Geçen yılkı EYKS sınav sonuçları 9 Nisn'da açıklanmıştı. ÖSYM 2022 EKYS sonuç sorgulama ekranı için tıklayın
EYKS sınavı konu dağılımı
EYKS yazılı sınav konu dağılımı şu şekilde;
a) Genel kültür: %20.
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi: %10.
c) Değerler eğitimi: %10.
ç) Eğitim ve öğretimde etik: %10.
d) Eğitim bilimleri: %30.