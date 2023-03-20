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Dünya Ekvador'daki depremde ölü sayısı yükseldi!
Dünya

Ekvador'daki depremde ölü sayısı yükseldi!

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-03-20 10:52:00 -
Ekvador'daki depremde ölü sayısı yükseldi!

Ekvador Cumhurbaşkanlığı, Balao şehrinin 6 kilometre kuzeydoğusunda meydana gelen depremde ölenlerin sayısının 14'e, yaralılarının sayısının ise 446'ya çıktığını duyurdu.

Açıklamada, depremden en çok El Oro ile Azuay kentlerinin etkilendiği belirtildi.

Depremde en az 360 binanın yıkıldığı ifade edildi.

Latin Amerika ülkelerinden Brezilya, Kolombiya ve Şili, Ekvador ile depremden etkilenen Peru'ya yardıma hazır olduklarını duyurdu.

18 Mart'taki deprem 65,7 kilometre derinlikte meydana gelmişti. (İLKHA)
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