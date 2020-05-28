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Ekvador'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 bin 313'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-05-28 22:38:28 -
Ekvador'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 bin 313'e yükseldi

ANKARA (AA) - Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 313'e ulaştı.

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 38 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 3 bin 313'e, vaka sayısı ise 368 artarak 38 bin 471'e çıktı.

Sağlığına kavuşanların sayısı da toplamda 3 bin 700 oldu.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 29 Şubat'ta, virüs kaynaklı ilk ölüm ise 14 Mart'ta gerçekleşmişti.

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