Ekvador’da 6,7 büyüklüğünde deprem
Ekvador’da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Ekvador’da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Ekvador'un Balao şehrinin 6 kilometre kuzeydoğusunda yerel saatle 12.12’de 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Deprem 65,7 kilometre derinlikte oluştu.
BNO News'e göre, Pasifik Tsunami Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, deprem sonrası tsunami tehdidinin olmadığı ifade edildi.
Depremin komşu ülke Peru'da da hissedildiği kaydedilirken, yaralı veya ölü bilgisi paylaşılmadı.
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