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Dünya Ekvador’da 6,7 büyüklüğünde deprem
Dünya

Ekvador’da 6,7 büyüklüğünde deprem

Ekvador’da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-18 21:05:00 -
Ekvador’da 6,7 büyüklüğünde deprem

Ekvador’da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Ekvador'un Balao şehrinin 6 kilometre kuzeydoğusunda yerel saatle 12.12’de 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Deprem 65,7 kilometre derinlikte oluştu.

BNO News'e göre, Pasifik Tsunami Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, deprem sonrası tsunami tehdidinin olmadığı ifade edildi.

Depremin komşu ülke Peru'da da hissedildiği kaydedilirken, yaralı veya ölü bilgisi paylaşılmadı.
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