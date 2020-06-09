  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ekvador ve Guatemala'da Kovid-19'dan ölümler artıyor

Yeniakit Publisher
2020-06-09 20:24:47 -
Ekvador ve Guatemala'da Kovid-19'dan ölümler artıyor

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı Ekvador'da 3 bin 690'a, Guatemala'da 267'ye yükseldi.

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 48 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 3 bin 690'a, vaka sayısı ise 539 artarak 43 bin 917'ye çıktı.

Ülkede sağlığına kavuşanların sayısı da 4 bin 375 olarak kayda geçti.

Guatemala'da ise Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 15 artışla 267 oldu.

Ülkedeki vaka sayısı 447 artarak 7 bin 502'ye çıkarken, iyileşenlerin sayısı 1323 olarak açıklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı