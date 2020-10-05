Ekvador, Bolivya ve Honduras'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Güney Amerika ülkeleri Ekvador'da 11 bin 681, Bolivya'da 8 bin 101 ve Orta Amerika ülkesi Honduras'ta 2 bin 422'ye yükseldi.



Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 34 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 11 bin 681'e çıktı.



Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 305 artışla 141 bin 339'a, iyileşenlerin sayısı 120 bin 511'e ulaştı.



Bolivya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 28 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece virüs kaynaklı ölüm sayısı 8 bin 101'e yükseldi.



Vaka sayısının 299 artarak 136 bin 868'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 97 bin 547 oldu.



- Honduras'ta ölü sayısı 2 bin 422 oldu



Honduras basınında çıkan haberlere göre de ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 23 artarak 2 bin 422'ye, vaka sayısı ise 841 artışla 79 bin 629'a ulaştı.



Ülkede şimdiye kadar 29 bin 305 kişi virüsü yendi.

