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Spor Ekuban, Süper Lige dönüyor
Spor

Ekuban, Süper Lige dönüyor

Süper Lig’de ve Şampiyonlar Ligi’nde başarısız sonuçlar alan Beşiktaş’ta, ara transfer dönemi çalışmaları devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 14:38:00 -
Ekuban, Süper Lige dönüyor

Süper Lig’de ve Şampiyonlar Ligi’nde başarısız sonuçlar alan Beşiktaş’ta, ara transfer dönemi çalışmaları devam ediyor.

Hücum bölgesine takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonlarda Trabzonspor forması giyen Caleb Ekuban’a kanca attı.

İtalyan basınında yer alan habere göre, golcü futbolcunun Beşiktaş formasıyla Türkiye’ye dönebileceği öne sürüldü.

Hücum hattından beklenen verimi alamayan Beşiktaş’ta yönetim çözümü transferde buldu. Ocak ayında yapılacak takviyeler için kolları sıvayan Kartal, Caleb Ekuban’ı gündemine aldı. Süper Lig’de Trabzonspor formasıyla gösterdiği performansla göz kamaştıran ve İtalya Serie A’nın yolunu tutan Ganalı futbolcu, Genoa’da ritmini bulamadı.  Takımından ayrılması gündeme gelen 27 yaşındaki golcü için Beşiktaş devreye girdi. Fotomac.com.tr’nin İtalyan basını Gazzetta dello Sport’tan derlediği haberde; Ekuban’ın, siyah-beyazlı formayla Türkiye’ye dönebileceği iddia edildi.

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