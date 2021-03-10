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Kadın - Aile

Ekşili çorba nasıl yapılır?

Ekşili çorba tarifi | Sumaklı leziz bir çorba hazırlamaya ne dersiniz? Peki, ekşili çorba nasıl yapılır? Tam ölçülü ekşili çorba nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-03-10 17:52:00 -
Ekşili çorba nasıl yapılır?

Farklı bir çorba tarifi arıyorsanız; Anadolu'nun geleneksel lezzetlerinden ekşili çorbayı deneyebilirsiniz.

Ekşili çorba tarifi

Malzemeler:

  • Yarım kilo semizotu
  • Yarım su bardağı dövme buğday
  • Yarım su bardağı nohut
  • 1 su bardağı mercimek
  • 2-3 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı sumak
  • Tuz
  • Kuru nane
  • Pul biber
  • Tereyağı

Ekşili çorba nasıl yapılır?

Mercimek, buğday ve nohutları ayrı ayrı haşlayın.

Haşlayan bakliyatı bir tencereye alın ve üzeri geçecek kadar su doldurun.

Su kaynayınca semizotu, tuz, rende sarımsak ve sumağı ekleyin.

Bir tavada tereyağını eritip nane ve pul biberi kızdırın.

Sosu tencereye ilave edin.

Çorbanızı sarımsaklı ekmeklerle ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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