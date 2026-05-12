Emekli bayram ikramiyesi için ödeme tarihleri açıklandı
Milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği Kurban Bayramı için emekli ikramiyeleri ödeme tarihleri belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekliler için bayram ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Emeklilerin bayram ikramiyelerini 17-22 Mayıs arasında hesaplara yatıracağız" dedi. Bakan Işıkhan açıklamasında şöyle dedi:
Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 17-22 Mayıs tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum.