Eski Bakan’ın acı günü! Hasan Aksay’ın kızı Hakk’a uğurlandı

Gazetemizin yazarlarından eski devlet Bakanı Hasan Aksay'ın kızı Elife Ümran Aksay, vefat etti. Ruhunu Rahman'a teslim eden merhume Aksay için bugün öğle namazına müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu, Akit TV Genel Müdürü Serdar Uslu, Akit Medya Grubu Reklam Genel Müdürü Enes Kaçmaz, Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Hasan Hüseyin Maden’in yanı sıra Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak, Mehmet Emin Aksay, MÜSİAD kurucusu Erol Yarar, TBMM Eski Başkanı Mustafa Şentop başta üzere iş, siyaset ve medya dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Elife Ümran Aksay, gözyaşı ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Akit Medya Grubu olarak merhumeye Allah'tan rahmet, Hasan Aksay ağabeyimiz başta olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine ise başsağlığı diliyoruz.