23 yıllık kiracıya dev miras: Ev sahibinden hayat değiştiren vefa

Avusturalya'da yaşayan Jane Sayner, yıllarca kiracı olarak yaşadığı evin sahibi olacağını hiç düşünmemişti. Melbourne’un St Albans bölgesindeki evde uzun yıllar yaşayan 74 yaşındaki kadın, düzenli ödediği kira ve eve gösterdiği özen sayesinde hayatını değiştiren büyük bir sürprizle karşılaştı.

Jane Sayner, 20 yılı aşkın süre boyunca ev için yaklaşık 200 dolar kira ödedi. Zaman içinde bahçeyi rengarenk çiçeklerle donatan ve evi büyük bir özenle koruyan Sayner, burayı yalnızca kiralık bir ev değil, gerçek yuvası olarak görüyordu.

Evin sahibi John Perrett ise yardımsever kişiliğiyle tanınıyordu. Maddi sıkıntısı bulunmayan Perrett’in yıllarca kirayı artırmadığı belirtilirken, ikili arasında zamanla güçlü dostluk oluştuğu ifade edildi. Jane Sayner, ev sahibini “iyi kalpli ve anlayışlı biri” olarak tanımladı.

HASTALIK SÜRECİNDE KARARINI VERDİ

John Perrett yaşlandıkça sağlık sorunları yaşamaya başladı. Parkinson hastalığı nedeniyle huzurevinde tedavi gören Perrett’in, 2020 yılında Jane Sayner’ı arayarak evi ona miras bırakacağını söylediği aktarıldı. Daha önce mirasını hayır kurumlarına bırakmayı düşündüğü belirtilen Perrett’in, Jane’in eve olan sevgisini gördükten sonra kararını değiştirdiği ifade edildi.

HAYATINI TAMAMEN DEĞİŞTİRDİ

Beklenmedik miras Jane Sayner’ın hayatında büyük değişim yarattı. Yaşlı kadın yalnızca ev sahibi olmakla kalmadı, aynı zamanda ağır çalışma temposunu bırakarak 75 yaşında emekli olma fırsatı buldu.

John Perrett’in iyiliği yalnızca kiracısıyla sınırlı kalmadı. Yaklaşık 30 yıl önce hayatını kurtaran nakil ameliyatının yapıldığı Royal Melbourne Hospital için de 19 milyon dolardan fazla bağış bıraktığı açıklandı. Perrett’in hikâyesi, dünyada hâlâ sessizce iyilik yapan insanların varlığını bir kez daha gündeme taşıdı.