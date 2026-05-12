Bakan Göktaş'tan Burcu Köksal mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın önemli hizmetlere imza atacağına, Aile ve Nüfus On Yılı vizyonunu daha da güçlendireceğine inandığını ifade etti.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Köksal'ın, "Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim." sözlerinin, milletin vicdanında karşılığı olan güçlü bir duruşun ifadesi olduğunu belirtti.

Göktaş, şunları kaydetti:

"Çünkü bu millet, ailesine sahip çıkanları, değerleriyle kavga etmeyenleri ve toplumun ortak hafızasına saygı duyanları her zaman bağrına basmıştır. Memleketim Afyonkarahisar'da sayın başkanımızın önemli hizmetlere imza atacağına, Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuzu daha da güçlendireceğine yürekten inanıyorum. Teşkilatımıza hoş geldiniz Sayın Başkanım. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."