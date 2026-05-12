Gündem Özkan Yalım’ın otelinde CHP’li partnerler: Kim kiminle beraber takılıyormuş işte liste!
Yeniakit Publisher
CHP'de lağım Uşak'tan patladı, pislikler ortalığa saçıldı! Görevden uzaklaştırılan ve 'yarı çıplak' basılan CHP'li uçkur düşkünü Özkan Yalım itirafçı oldu, parti içindeki çarpık ilişkiler ve kayıt dışı konaklamalar ifşa edildi. Arşivlerin ve görüntülerin havada uçuştuğu skandalda, hangi vekilin kiminle 'partner' olduğu bir bir dökülüyor. Gazeteci Tamar Tanrıyar, CHP’deki bu rezil listeyi çektiği video ile işte böyle paylaştı…

CHP zihniyetinin 'hizmet' değil, 'rezalet' siyaseti yaptığı bir kez daha tescillendi. Uçkur düşkünü CHP’li Özkan Yalım’ın belediye personeliyle otel odasında basılmasıyla başlayan süreç, CHP’nin kirli çamaşırlarını ortaya çıkaran dev bir itiraf dalgasına dönüştü. Tutuklanan Yalım’ın 'itirafçı' sıfatıyla verdiği ifadeler, Özgür Özel’e aktarılan şaibeli paralardan, kayıt dışı otel konaklamalarına kadar her türlü rezaleti gözler önüne serdi. Ancak bombayı patlatan Tamar Tanrıyar oldu; Yalım’ın otelinde 'kayıt dışı' konaklayan ve 'partner' olarak nitelendirilen CHP’li vekillerin listesini yayınladı.

Tamar Tanrıyar; CHP'li Veli Ağbaba, Aysu Kaya, Okan Konuralp, Aysu Bankoğlu, Murat Emir, Evrim Rızvanoğlu gibi isimlerin Özkan Yalım'ın otelinde birlikte konakladıklarını iddia etti.

CHP'de yolsuzluk ve çarpık ilişki skandalları son bulmuyor.

İtirafçılar art arda parti içinde kirli işleri ortalığa saçarken en büyük skandal Uşak'ta patladı.

Her şey Uşak'ın görevden uzaklaştırılan CHP'li Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın, Ankara'da bir otelde belediye personeli kadın çalışanıyla yarı çıplak basılmasıyla başladı.

LAĞIM UŞAK'TA PATLADI

Kamu kaynaklarını sevgililerine akıtan Yalım, tutuklandıktan sonra itirafçı oldu.

İfade veren Yalım, Özgür Özel'e  2023 yılı sonunda CHP kurultayı öncesi kongre masraflarında kullanılmak üzere toplam 1 milyon 200 bin TL nakit para verdiğini beyan etti.

ÖZKAN YALIM'IN İTİRAFLARI

Yalım'ın bir diğer beyanı ise Özgür Özel'in yasak ilişkisi olduğu iddia edilen kanser rahatsızlığı nedeniyle yakın zamanda vefat eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın, Özel ile otel restoranında yemek yediği yönündeydi.

Yalım, ikilinin gönül ilişkisi iddiaları hakkında ise bilgi sahibi olmadığını dile getirdi.

"MİLLETVEKİLLERİ OTELİMDE KAYIT DIŞI KONAKLADI"

En dikkat çekici itiraf ise otelde CHP'li birçok milletvekilinin kayıt dışı konaklaması oldu.

Yalım'ın ifadesine göre birçok CHP milletvekili, otelde farklı zaman ve sürelerde konakladı.

Tüm bu itiraflar büyük yankı uyandırırken kısa süre önce Yalım'ın otelinde yapılan aramalarda çok sayıda görüntü ele geçirildiği açıklanmıştı.

OTELDE KALAN CHP'Lİ VEKİLLER ORTAYA ÇIKTI

Bu kapsamda Tamar Tanrıyar, gündemi sarsacak iddialarda bulunduğu bir video yayınladı.

Tanrıyar, Yalım'ın otelinde birlikte konaklayan CHP'li milletvekillerinin isimlerini açıkladı.

Tanrıyar, şunları söyledi:

"Otellerde yapılan gruplara gelelim... Veli Ağbaba, Aysu Kaya; Okan Konuralp, Aysu Bankoğlu; Murat Emir, Evrim Rızvanoğlu gibi gibi grup bu şekilde ilerliyor...

Sizler Özkan Yalım'ın otelinde hep muhabbetler yaparken görürmüşsünüz... Bakın hemen uyarayım, yine inkar ederseniz bu kez ben değil Özkan Yalım oraya gelenin gidenin hatta kalanların arşiv kayıtlarını bir çıkarır afallarsınız.

Ya partiden atarsanız adam da her şeyi anlatır. Bunların en az günahı olan Özkan Yalım gibi geliyor bana."

Saadet'in cumhurbaşkanı adayı Özkan Yalım! Açıklayın Türkiye "Oh be.." desin
