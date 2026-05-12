Şanlıurfa'da suç örgütüne büyük darbe! 21 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da suç örgütüne büyük darbe! 21 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü’nce Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, cezaevinde bulunan M.E. isimli şahsın liderliğinde hareket ettiği değerlendirilen bir suç örgütünün, çeşitli ağır suçlara karıştığı tespit edildi. Örgütün; nitelikli yağma, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 6136 sayılı kanuna muhalefet, tehdit, hakaret, mala zarar verme ve genel güvenliği tehlikeye sokma gibi suçlarla ilişkilendirildiği belirtildi.

TEKNİK VE MALİ İNCELEME YAPILDI

Soruşturma kapsamında HTS kayıtları, MASAK raporları, kamera görüntüleri ve müşteki beyanlarının incelendiği, elde edilen verilerle örgüt yapısının deşifre edildiği kaydedildi.

 

32 ŞÜPHELİYE YÖNELİK İŞLEM

Yürütülen soruşturmada 32 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, bunlardan 1'inin süreç içinde hayatını kaybettiği, 10'unun ise cezaevinde bulunduğu bildirildi. 12 Mayıs 2026'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 21 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda yapılan aramalarda; 8 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 98 fişek ile birlikte 3.31 gram esrar ve 72.73 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

 

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Emniyet yetkilileri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele kapsamında çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini ifade etti. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

