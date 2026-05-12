  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Meteoroloji ve AKOM’dan uyarı! İstanbul ve Ankara dahil 16 il için kırmızı alarm Kütahya'da ortalık savaş alanına döndü, ehliyetsiz sürücünün yol açtığı feci kaza pahalıya patladı! Fransa’da ‘yılın takımı’na seçilmişti! Süper Lig devi o stoperin peşinde Mercedes-Benz bu araçlarını geri çağırdı! Lüks modellerde 'ekran' krizi Dünya 'artık bu kriz bitsin' diyor! Mısır'dan kritik açıklama geldi: Türkiye ile aynı şeyi düşünüyoruz Guendouzi performansıyla göz dolduruyor Servetinin yüzde 98'i gümüş ve altında olan milyarder son tahminini dünyaya duyurdu: Yakında bu olacak
Gündem
15
Yeniakit Publisher
Meteoroloji ve AKOM’dan uyarı! İstanbul ve Ankara dahil 16 il için kırmızı alarm
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Meteoroloji ve AKOM’dan uyarı! İstanbul ve Ankara dahil 16 il için kırmızı alarm

Meteoroloji, AKOM ve İçişleri Bakanlığı art arda uyardı. 16 kentte sarı kod verilirken, İstanbul başta olmak üzere birçok il için yarın ve Perşembe günü dikkat çağrısı yapıldı. İşte hava durumuyla ilgili merak edilen tüm detaylar...

#1
Foto - Meteoroloji ve AKOM’dan uyarı! İstanbul ve Ankara dahil 16 il için kırmızı alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu, Akdeniz'in doğu kesimleri ile Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trakya'nın batısı, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

#2
Foto - Meteoroloji ve AKOM’dan uyarı! İstanbul ve Ankara dahil 16 il için kırmızı alarm

AKOM’DAN İSTANBUL İÇİN UYARI İstanbul’da hafta boyunca havada parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken halihazırda 24-26°C’ler aralığında yoz değerlerine yakın seyreden sıcaklıkların akşam saatlerinden İtibaren azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği, özellikle akşam ve sabah erken saatlerde bölgesel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor.

#3
Foto - Meteoroloji ve AKOM’dan uyarı! İstanbul ve Ankara dahil 16 il için kırmızı alarm

ANKARA VALİLİĞİNDEN 'GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK' UYARISI Ankara Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; bugün öğle saatlerinden sonra beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Ankara'nın kuzey ve doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur” denildi. Yağışlar yarın ve Perşembe günü de devam edecek.

#4
Foto - Meteoroloji ve AKOM’dan uyarı! İstanbul ve Ankara dahil 16 il için kırmızı alarm

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI UYARDI İçişleri Bakanlığı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Trakya kesimindeki 16 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu. Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

#5
Foto - Meteoroloji ve AKOM’dan uyarı! İstanbul ve Ankara dahil 16 il için kırmızı alarm

16 KENTTE SARI ALARM Buna göre bugün Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Sinop, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri) ile İç Anadolu'nun kuzeyinde (Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas) yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Trakya kesiminde beklenen gök gürültülü sağanağın, Edirne'nin kuzeyi ile Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

#6
Foto - Meteoroloji ve AKOM’dan uyarı! İstanbul ve Ankara dahil 16 il için kırmızı alarm

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya Kesimi'nde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne'nin kuzeyi ile Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

#7
Foto - Meteoroloji ve AKOM’dan uyarı! İstanbul ve Ankara dahil 16 il için kırmızı alarm

İŞTE BÖLGELERİMİZDE İL İL HAVA DURUMU MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ÇANAKKALE 16°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL 16°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KIRKLARELİ 13°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bu akşam saatlerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. SAKARYA 15°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

#8
Foto - Meteoroloji ve AKOM’dan uyarı! İstanbul ve Ankara dahil 16 il için kırmızı alarm

EGE Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR 11°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ 15°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR 15°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu MUĞLA 11°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

#9
Foto - Meteoroloji ve AKOM’dan uyarı! İstanbul ve Ankara dahil 16 il için kırmızı alarm

AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi ile Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA 15°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA 15°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu BURDUR 13°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu HATAY 16°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

#10
Foto - Meteoroloji ve AKOM’dan uyarı! İstanbul ve Ankara dahil 16 il için kırmızı alarm

İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ankara, Çankırı, Yozgat, Sivas ve Kırıkkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. ANKARA 11°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinde bu akşam yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ESKİŞEHİR 12°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KONYA 11°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu NEVŞEHİR 12°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

#11
Foto - Meteoroloji ve AKOM’dan uyarı! İstanbul ve Ankara dahil 16 il için kırmızı alarm

BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölgenin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BOLU 10°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DÜZCE 13°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KASTAMONU 10°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK 15°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

#12
Foto - Meteoroloji ve AKOM’dan uyarı! İstanbul ve Ankara dahil 16 il için kırmızı alarm

ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam iç kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA 13°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ARTVİN 13°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN 16°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TRABZON 16°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

#13
Foto - Meteoroloji ve AKOM’dan uyarı! İstanbul ve Ankara dahil 16 il için kırmızı alarm

DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, Ağrı, Kars, Ardahan çevrelerinde yarın (Çarşamba) yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM 5°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS 5°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA 12°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı VAN 8°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

#14
Foto - Meteoroloji ve AKOM’dan uyarı! İstanbul ve Ankara dahil 16 il için kırmızı alarm

GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR 12°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MARDİN 17°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİİRT 15°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ŞANLIURFA 17°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Laik yobazlığın maskesini Nurseli İdiz düşürdü! "Mahalle baskısı asıl laik kesimde, çıplak görmekten fenalık geldi!"
Gündem

Laik yobazlığın maskesini Nurseli İdiz düşürdü! "Mahalle baskısı asıl laik kesimde, çıplak görmekten fenalık geldi!"

Ünlü oyuncu Nurseli İdiz, sanat camiasındaki yerleşik tabuları yıkan ve sol mahallenin ikiyüzlülüğünü deşifre eden zehir zemberek açıklamala..
Özkan Yalım’ın otelinde CHP’li partnerler: Kim kiminle beraber takılıyormuş işte liste!
Gündem

Özkan Yalım’ın otelinde CHP’li partnerler: Kim kiminle beraber takılıyormuş işte liste!

CHP'de lağım Uşak'tan patladı, pislikler ortalığa saçıldı! Görevden uzaklaştırılan ve 'yarı çıplak' basılan CHP'li uçkur düşkünü Özkan Yalım..
İsrailliler neye uğradığını şaşırdı! ABD'deki restoranda "Boom Boom Tel Aviv" şoku: Dünyanın her yerinde tepki yağıyor!
Sosyal Medya

İsrailliler neye uğradığını şaşırdı! ABD'deki restoranda "Boom Boom Tel Aviv" şoku: Dünyanın her yerinde tepki yağıyor!

Amerika'da bir restoranda yemek yiyen İsrailliler, beklemedikleri bir protestoyla karşı karşıya kalarak büyük şok yaşadı.
Bakan Fidan'dan Katar'da İsrail'in aklını aldı
Dünya

Bakan Fidan'dan Katar'da İsrail'in aklını aldı

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Bakan Hakan Fidan İsrail saldırısında oğlunu kaybeden Hamas Siyasi Büro Üyesi..
Ekrem'in hesap verdiği "casusluk" davasında flaş gelişme
Gündem

Ekrem'in hesap verdiği "casusluk" davasında flaş gelişme

Türkiye'nin en büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda tutuklanan CHP'li Ekrem İmamoğlu ile 3 sanığın yargılandığı "casusluk" davasının ilk ..
CHP'de "Özgür Özel" depremi! Burcu Köksal zehir zemberek sözlerle istifa etti: "Beni Özgür Özel tehdit etti, AK Parti'ye geçiyorum!"
Gündem

CHP'de "Özgür Özel" depremi! Burcu Köksal zehir zemberek sözlerle istifa etti: "Beni Özgür Özel tehdit etti, AK Parti'ye geçiyorum!"

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, siyaset gündemini sarsacak bir karara imza atarak AK Parti'ye katılacağını duyurdu. TV100'..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23