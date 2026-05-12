Cemal Enginyurt ile Barış Yarkadaş fena kapıştı!

Barış Yarkadaş, Afyon’a Cemal Enginyurt’un götürülmesini eleştirerek, “Partisinden istifa ederek AK Parti’ye geçen Burcu Köksal’ı eleştirmek için 4 parti değiştiren Cemal Enginyurt’u Afyon’a götürmek nasıl bir akıldır arkadaş… Üslubun pespayeliğini konuşmuyorum bile… CHP’nin yüzü Cemal Enginyurt olamaz” demişti.

“PARTİYİ BIRAKMADIM, PARTİ BENİ ATTI!”

Yarkadaş’a sosyal medyadan cevap veren Enginyurt, açtı ağzını yumdu gözünü. Enginyurt; “Barış senden pespaye çukur tip mi var? 4 Parti değiştirdiğimi ispat etmezsen namertsin. MHP’den Erdoğan’ı eleştirdim diye ihraç edildim. Partiyi bırakmadım, parti beni attı. Demokrat Parti listesinden CHP vekili seçildim. CHP’lilerin helal oyunu harama çevirmedim CHP’deyim. Sen neredesin tetikçi Barış? Senin gibi Saraya hizmet eden olmaktansa, CHP saflarında olmaktan şeref duyarım” diye yazarak, küçük çaplı bir özgeçmiş sunumu yaptı.

YARKADAŞ MÇP İLE MHP’Yİ AYRI SAYDI!

Öte yandan, Barış Yarkadaş’ın Cemal Enginyurt’un 4 parti değiştirmesini ileri sürmesinin nedeninin MÇP ile MHP’yi ayrı parti olarak değerlendirmesi olduğu belirtilirken, “Ülkücü” geçmişten gelen Enginyurt’un ise iki partiyi MHP olarak gördüğü için 4 parti iddiasını kabul etmediği yorumları yapıldı.