12 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi 12 Mayıs 2024: İsmail Kandemir'in vefatı (Sivil Toplum Önderi) Siyonist İsrail'den alçaklık! Filistinlilere idam cezasını onayladı Siyonistler kışkırtma peşinde! Mescid-i Aksa için izin istediler İBB soruşturmasında yeni gelişme! 12 tutuklama İzmir'de CHP sansürü patlak verdi! AK Parti'li Saygılı'dan sert tepki: "Demokrasiden kaçıyor, halktan korkuyorlar!" İsrailliler neye uğradığını şaşırdı! ABD'deki restoranda "Boom Boom Tel Aviv" şoku: Dünyanın her yerinde tepki yağıyor! Oval Ofis'te dikkat çeken anlar! Trump konuşmalar sırasında uyukladı Sancaktepe'de CHP zulmü sınır tanımıyor! Milli değerlere savaş açan yönetim ecdat yadigarı anıtı yerle bir etti! Bakan Fidan'dan Katar'da İsrail'in aklını aldı
Cemal Enginyurt ile Barış Yarkadaş fena kapıştı!

Eski CHP milletvekillerinden Gazeteci Barış Yarkadaş’ın CHP’nin eski ülkücü Milletvekili Cemal Enginyurt’a yönelik sözlerine Enginyurt’tan çok sert tepki geldi.

Barış Yarkadaş, Afyon’a Cemal Enginyurt’un götürülmesini eleştirerek, “Partisinden istifa ederek AK Parti’ye geçen Burcu Köksal’ı eleştirmek için 4 parti değiştiren Cemal Enginyurt’u Afyon’a götürmek nasıl bir akıldır arkadaş… Üslubun pespayeliğini konuşmuyorum bile… CHP’nin yüzü Cemal Enginyurt olamaz” demişti.

“PARTİYİ BIRAKMADIM, PARTİ BENİ ATTI!”

Yarkadaş’a sosyal medyadan cevap veren Enginyurt, açtı ağzını yumdu gözünü. Enginyurt; “Barış senden pespaye çukur tip mi var? 4 Parti değiştirdiğimi ispat etmezsen namertsin. MHP’den Erdoğan’ı eleştirdim diye ihraç edildim. Partiyi bırakmadım, parti beni attı. Demokrat Parti listesinden CHP vekili seçildim. CHP’lilerin helal oyunu harama çevirmedim CHP’deyim. Sen neredesin tetikçi Barış? Senin gibi Saraya hizmet eden olmaktansa, CHP saflarında olmaktan şeref duyarım” diye yazarak, küçük çaplı bir özgeçmiş sunumu yaptı.

YARKADAŞ MÇP İLE MHP’Yİ AYRI SAYDI!

Öte yandan, Barış Yarkadaş’ın Cemal Enginyurt’un 4 parti değiştirmesini ileri sürmesinin nedeninin MÇP ile MHP’yi ayrı parti olarak değerlendirmesi olduğu belirtilirken, “Ülkücü” geçmişten gelen Enginyurt’un ise iki partiyi MHP olarak gördüğü için 4 parti iddiasını kabul etmediği yorumları yapıldı.

CCC

Bunca olanlara rağmen CHP ile aynı safta olmak insanlığın iflasıdır.
