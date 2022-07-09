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Gündem Eksik olma Haluk Levent (!) Kaçan keçinin bedelini ödeyip sahiplendi...
Gündem

Eksik olma Haluk Levent (!) Kaçan keçinin bedelini ödeyip sahiplendi...

Şarkıcı Haluk Levent, büyük bir marifete imza atmış gibi, Mersin'de sahibinden kaçarak denize atlayan keçiyi sahiplendiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-07-09 13:32:00 - 2022-07-09 14:26:51
Eksik olma Haluk Levent (!) Kaçan keçinin bedelini ödeyip sahiplendi...

 Yeniakit.com.tr 

Mersin'de bir keçi sahibinden kaçarak denize atladı. Kaçan keçi, yaklaşık 600 metre yüzdükten sonra çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Şarkıcı Haluk Levent, Kurban ibadeti için alınan ancak sahibinin elinden kaçan keçiyi sahiplendiğini duyurdu.

'Kurban edileceğini anlayınca...'

Levent, Yönetim Kurulu Başkanı olduğu AHBAB adlı derneğin Mersin temsilcileri ile iletişime geçtiğini ve keçinin kaçan sahibine parasının ödendiğini açıkladı.

Marifetini Twitter hesabından paylaşan Haluk Levent şunları söyledi:

Kurban edileceğini anlayınca denize kaçan 200 metre yüzen ve karaya çıkmamak için direnen keçimize Mersin Ahbap ulaştı.

N.K adlı hayırsever ücretini ödedi satın aldık. Onu İzmir'e Ferdinand’ın çiftliğine götürüyoruz.

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