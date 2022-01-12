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Gündem Ekşi Sözlük'te İBB aleyhine yapılan yoruma sansür!
Gündem

Ekşi Sözlük'te İBB aleyhine yapılan yoruma sansür!

Lağım çukuru olmaktan öte gidemeyen Ekşi Sözlük'te bulunan 200 kişilik troll ağının sosyal medyada sistematik olarak kara propaganda faaliyetleri yürüttüğü ortaya çıkmıştı. Portalda Ekrem İmamoğlu'nu, İBB'yi, CHP'yi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren hesaplar engelleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 08:27:00 -
Ekşi Sözlük'te İBB aleyhine yapılan yoruma sansür!

Provokatif yayınları ve iftiraya kadar varan algı operasyonları yapılan portalda; Ekrem İmamoğlu'nu, İBB'yi, CHP'yi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren hesaplar engellenirken başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere diğer bakan ve devlet görevlilerine hakaret seviyelerine ulaşan entry'lere ise göz yumuluyor.

Ekşi Sözlük'ün kara propagandasını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla ifşa eden '@abese_irca' yeni bir skandalı daha kamuoyuyla paylaştı.

İmamoğlu'na eleştiriye 'tahrik' dediler

'İBB’nin kamuya açtığı lojmanlar' başlığına yaptığı ‘İBB iflas edince elde avuçta ne varsa ortaya sürmeye başladı. İmamoğlu kendisi için yaptırdığı şehitlik arazisindeki ultra lüks köşkü ne zaman kamuya açacak acaba? Yoksa tasarruf sadece başkalarına mı? Müflis bir belediye başkanı icraatı.’ yorumu ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ iddiasıyla kaldırıldı.

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