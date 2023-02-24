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Gündem Ekşi Sözlüğün kuyruğuna basıldı Ses ABD'den geldi
Gündem

Ekşi Sözlüğün kuyruğuna basıldı Ses ABD'den geldi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) “milli güvenlik ve kamu düzenini koruma” gerekçesiyle Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirmesi konusunda ABD Dışişleri Bakanlığı ifade özgürlüğünün önemini vurgulayan açıklama yaptı. Böylece kuyruğuna basılan lağım çukuru Ekşi Sözlüğün hamisi de ortaya çıkmış oldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-24 12:40:00 -
Ekşi Sözlüğün kuyruğuna basıldı Ses ABD'den geldi


Ekşi Sözlük’e erişim engeli getirilmesiyle ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.


VOA Türkçe'ye açıklama yapan bakanlık sözcülüğü, “Daha önce de birçok kez ifade ettiğimiz gibi gazetecilerin ve tartışmalı veya rahatsız edici söylemleri olan bireylerin ifade özgürlüğü, demokrasiyi her zaman güçlendirir ve (bu özgürlüğün) korunması gerekir” görüşünü dile getirdi.

Bakanlık yazılı açıklamasında, “Ortaklarımızı kovuşturma başlatmaktan, televizyon kanallarına para cezası vermekten, internet sitelerini engellemekten, eleştirel bilgi paylaşımını bastırma ya da sansür ve otosansürü teşvik etme etkisi yaratabilecek diğer eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz” denildi.

RTÜK, önceki gün Tele1, Halk TV ve Fox TV'ye deprem yayınları nedeniyle çeşitli cezalar açıklamıştı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu da (BTK), sözlük tabanlı bir tartışma forumu olan Ekşi Sözlük internet sitesine erişimi engellemişti.

BTK, engel kararını 5651 sayılı yasanın 8/a maddesine göre aldığını açıkladı. Bu madde milli güvenlik ve kamu düzeninin korunmasına dair yaptırımı ifade ediyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı daha önce de Türkiye'de ifade ve basın özgürlüğü ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Ekşi Sözlüğün sahibi Sedat Kapanoğlu şu an halen Amerika'da yaşıyor.

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Yorumlar

Kasetli KK nin ele gecirilmis chp si ile kasetci haydut coni nin EksiKazurat hassasiyeti AYNI! MILLET SIZI BELLEDI YINE BELLEYEK

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papaz kilikli cia ajani ve gazeteci kilikli cia ajani cancik dundar vb icin de kafa cikarmisti soykirimci-islam-insanlik dusmani sahtekar haydutlar

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