Ekrem'in 'sosyetik solcu prensesi' Allah'ın ayetlerine dil uzattıktan sonra kayboldu!

Ekrem İmamoğlu'nun biricik gözdesi Alevi ve sosyetik solcu olan Sude Burhan, "Ayetler bizi alakadar etmez" dedikten sonra sırra kadem bastı. Sosyal medya hesabını erişime kapatan CHP Beylikdüzü İlçe Başkan Yardımcısı Burhan, gece kulüpleri ile lüks yatlar arasında geçen rezil yaşamıyla ilgi odağı olmuştu. Lüks harcamalarıyla dikkat çeken Alevi kökenli Sude Burhan 1 mayıs kutlamalarında en önde zafer işareti yaparak görüntüleniyordu. Eğlendiği gece kulüplerinde çalışan temizlikçilerin, garsonların hakkını mı savunuyordu? sorusu da akla gelmiyor değil.

AK Parti Üsküdar İlçe Gençlik Teşkilatı'nın ayet paylaşımına 'bizi alakadar etmez' cevabı veren ve gece kulüplerinde oluk oluk alkol tüketen Sude Burhan, gelen tepkiler sonrası X platformundaki sosyal medya hesabını erişime kapattı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun prenseslerinden biri olarak bilinen CHP Beylikdüzü İlçe Başkan Yardımcısı Sude Burhan, amacının ateist fikirleri yaymak mı yoksa LGBT destekçiliği mi olduğunu kamuoyuna anlatamadan sırra kadem bastı.

CHP'nin organize ettiği 'geçinemiyoruz' temalı ışık açma-kapama eylemlerine destek veren Burhan, her gece bir asgari ücret kadar meblağı gece kulüplerinde harcarken tatillerini ise Avrupa'da yapıyor.

X/Twitter hesabı Abece İrca, Sude Burhan'ın CHP örgütüne dahil olmasının ardından yaşam tarzının nasıl değiştiğini ve Ekrem İmamoğlu'nun gözdesi sıfatıyla birdenbire sosyeteye nasıl dahil olduğunu çarpıcı biçimde anlattı.

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İşte Ekrem İmamoğlu'nun el üstünde tuttuğu Sude Burhan portresi:

Gelin sizi CHP Beylikdüzü İlçe Başkan Yardımcısı Sude Burhan ile tanıştırayım. Orta halli bir ailenin 21 yaşındaki küçük kızıyken CHP'de görev alması ile birlikte Türkiye'nin en lüks gece kulüplerinde alevlerle gelen içkiler eşliğinde her gece partiyen örnek bir CHP'li gence nasıl dönüştüğüne bir göz atalım.

Aşağıdaki paylaşımında "Ayetler bizi alakadar etmez" demiş CHP'nin parlayan yıldızı İmamoğlu'nun biriciği Sude. O zaman gelin ben size CHP'li genç başkan Sude'yi nelerin alakadar ettiğini göstereyim.

CHP'li Sude "Geçinemiyorsanız ışıkları açıp kapatın" eyleminin organizatörlerinden. Hani saat 21:00'da İstanbul'da bir iki evde sönüp yanan ışıklar görüyoruz ya işte o ışıkları söndürüp yakanlardan birisi bizim Sude.

O saatlerde, bir şişe suyun 220 lira olduğu FUSYA CLUB'da oluyor kendisi ve yanıp söndüğünü gördüğünüz şey de lamba değil şişelerle gelen votkaların alevi. CHP Gençlik kollarından arkadaşları ile birlikte işte buradan katılıyor asgari ücret eylemine Sude.

Bu gecelerde kaç asgari ücreti yanlışlıkla yere döküyorlardır acaba? İçtiklerini demiyorum bakın, sarhoş olup yere döktüklerini diyorum. Şarkıda 15 milyon diyor ama ben içeride kaç CHP gençlik kolları üyesi olduğunu sayamadım, bir de siz deneyin.

CHP'li Sude "doğru yerde dayısı amcası olmayanı hiçbir şey yapmama ülkesiyiz" de demiş. Fotoğraflardaki kişi Sude'nin dayısı olabilir mi acaba? Elinizdeki yüzde 66 zamlı su faturasına bakarken beklediğiniz ama bir türlü gelmeyen o otobüs ile Sude'nin 'alakasını' bulmayı da size bırakıyorum.

CHP'li Sude, AKP'nin yönettiği ekonomi yüzünden sadece Avrupa şehirlerinde yapabiliyor tatillerini. Bir de CHP iktidarda olsaydı Sude nerelere giderdi acaba? Ah şu AKP ah...

Sude AKP iktidarında çok fazla alkol tükettiğini düşünmüş olacak ki AKP'nin sigaradan daha zararlı olduğunu söylemiş. Bu söylediğine onun adına kesinlikle katılıyorum.

AKP yüzünden (sayesinde) yaşadığı şu rezil hayata bakın CHP Beylikdüzü İlçe Başkan Yardımcısı Sude'nin. Yapmak istediği hiçbir şeyi yapamıyor kızcağız, geçinemiyor ve lamba yakıp söndürüp hakkını arıyor.

Tabii ki CHP gençliğinin alevli bir bireyi olarak 1 Mayıslarda da en önde zafer işareti yapıyor Sude.

Gece eğlendiği lüks mekanlarda bulaşık yıkayan emekçilere borcunu da böyle ödemiş oluyor. İşte 1 Mayıs'ta meydanlarda gördüğümüz CHP gençliği bu. Yaşasın 1 Mayıs.

AKP YÜZÜNDEN HEP YATLA TATİL YAPIYOR

Bunlar da hayatını AKP yüzünden yaşayamayan Sude'nin Türkiye'deki mütevazı tatillerinden kesitler. Hani kimsenin pahalı diye gidemediği Bodrum, Marmaris gibi tatil beldeleri var ya Sude oraları çok seviyor.

Hatta bizim beach'lerde görüp de "ulan adamlarda ne para varmış bir lahmacuna bin lira veriyor" dediğimiz kişileri, bizim gibi sosyal medyadan değil yattan izliyor Sude. Hep AKP yüzünden.

"Ayetler bizi alakadar etmez" diyen CHP'li Sude'yi cemevindeki iftar alakadar ediyormuş. Aslında söylediklerinde bir çelişki yok bunu öylesine paylaştım.

Bu kadar CHP'li olup, böyle lüks bir hayat yaşayıp da Atatürk paylaşımı yapmadan olmaz tabi. Bildiğiniz gibi Sude'nin lüks hayatının bedelini vakti zamanında Atatürk ödemişti. Atatürk sayesinde yiyip içip Erdoğan'a sallıyor Sude. Ah Sude Ah...

Bu da CHP'li genç başkan Sude'nin acılarla dolu hayatının 1 dakikalık klibi. Görün ne acılar var bu dünyada. Halinize bakın ve ibret alıp şükredin. Ya zar zor geçinen aç bir CHP'li olsaydınız?