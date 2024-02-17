Ekrem'in son oyunu! "Hoş geldin sayın cumhurbaşkanım"
5 yılda İstanbul’un hiçbir sorunuyla ilgilenmeyi şehir halkını illallah ettiren CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB koltuğundan olacağını anlayınca yine cumhurbaşkanlığı muhabbetine başladı.
CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yine gülünç duruma düştü.
Katıldığı bir etkinlikte kürsüye çıkan İmamoğlu, adamlarına talimat vererek kendisine “cumhurbaşkanım” denmesini istedi.
Konuşma yaptığı sırada adamlarının, “Hoş geldin cumhurbaşkanım” demesi üzerine İmamoğlu, “Hoş bulduk” diyerek karşılık verdi.
İyice aciz duruma düşen İmamoğlu izleyenlere kahkaha attırdı.
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