Ekrem’in lüks araba sevdası

Buğra Kardan İstanbul

Reklamcılara para akıtan, yakınlarına ve akrabalarına ihale yağdıran, kültür-sanat aktiviteleri adı altında yanlılarını semirten İmamoğlu’nun araba saltanatı infial uyandırdı. Belediye bütçesinden 20 milyon lira harcayarak tarihi yapıyı kendisi ve ailesi için köşke çeviren, işe İBB’ye ait tekneyle gidip gelen, yandaşlarını 5 yıldızlı otelde ağırlayan, Roma’ya gazeteci ordusu götüren İmamoğlu’nun kamuya ait lüks otomobillerle Üsküdar Belediyesi’ne çıkarma yapması sabrı tüketti. İstanbullular, İmamoğlu’na “İsrafta sınır tanımıyorsun. Yetimin hakkını çarçur ediyorsun” siteminde bulundu. Akit’e konuşan gazeteci-yazar Ekrem Kızıltaş ise, şunları söyledi:

Kabahatleri saymakla bitmez

“Ekrem İmamoğlu’nun israfları saymakla bitmez. İmamoğlu’nun araba sevdası ya da araç saltanatı diğer israflarının yanında devede kulak bile değil. Yani bir belediyeye lüks araç konvoyuyla gitmek de ne demek? Böyle bir sorumsuzluk olur mu? İmamoğlu’nun tasarruf gibi bir derdi yok. İsrafla mücadelesi de özde değil. Tasarruf paketinin açıklandığı günde onun bir spor müsabakasında İBB’nin oynayacağı rol için onlarca gazeteciyle Roma’ya gittiğini gördük. Ne hikmetse bu gazetecilerin içinde sporla alâkalı olmayan isimler de vardı. Roma’da onlarca gazeteciyi lüks otellerde konuk etmesi, yedirip içirmesi dahi İmamoğlu’nun israfı nasıl algıladığını anlamaya yeter. İmamoğlu, İBB Başkanı olduğunda israfla mücadele etme taahhüdünde bulundu. ‘İsraf’ olarak nitelediği araçları Yenikapı’da sergiledi. Görüldü ki o sergilenenler itfaiye, ambulans araçları. İmamoğlu, 5 yılda hizmet adına tek kalem gösteremez. Harcadığı büyük bir bütçe var ama ortada eser yok. Bu durum bizi gelecek 5 yıl için de kara kara düşündürmektedir. Karşımızda kültür-sanat aktiviteleri adı altında büyük paralar harcayarak kendini öne çıkarmaya çalışan biri var. Karşımızda kendisi, kariyeri için harcama yapmayı makul gören ancak İstanbul için mantıklı hizmete para ayırmayı gayrimakul gören biri var. Çok yazık. İmamoğlu, hükümetin tasarruf paketinden de bihaber. Bu pakete aldırış etmeden ilerliyor. Tasarruf bilmiyor. Öyle anlaşılıyor ki gelecek 5 yılda da tasarruf yapmayacak, kariyer planını harfi harfine uygulamak için bol bol harcama yapacak. İmamoğlu’nun ‘İsrafı bitirdik’ söyleminin içi boş. İsraf bitirildi ise yatırım, proje nerede? Ne hazindir ki yatırım, proje yok ama reklam çok. Ayrıca iddia edilenin aksine dehşet israf var. Çok yazık. Öyle görünüyor ki İstanbul’un 5 yılı çöpe atıldı, gelecek 5 yılın da ne olacağı belirsiz.”

İmamoğlu israf şampiyonu

Gazeteci-yazar Murat Özer de şunları kaydetti: “İsrafta, har vurup harman savurmada İmamoğlu’nun üstüne yok. İmamoğlu’nun uygulamaları belli. Gittiği yerler, konakladığı köşkler, kullandığı tekneler ve otomobiller ortada. 2019’dan bu yana ‘İsrafı bitirdik’ iddiasında olan İmamoğlu, şu ana kadar bir tane makam arabasını satmadı ya da devretmedi. Kullandığı makam arabalarına yenilerini ekledi. Belediyenin kesesinden lüks otomobiller almaya devam etti. Göreve geldiğinde bir şov yaptı. Yenikapı’da hizmet araçlarını sergiledi, onlar için ‘İsraf’ dedi. Bu araçlar kiralık idi, Clio marka idi. O günden beri hiçbir şey değişmedi. Değişen küstahlığın artması oldu. Malum, şu anda Türkiye’de ciddi ekonomi sıkıntı var. Hükümet, sıkıntıyı aşmak için seferberlik ilan etti. İmamoğlu, bu seferberliği önlemek ya da boşa düşürmek için elinden geleni yapıyor. Onun pervasızlığı ayyuka çıkmış durumda. Ne yaparsa yapsın israfı tetiklediği, kayırmacılık yaptığı, belediyeyi arpalığa dönüştürdüğü hakikatine inanmayan bir kitlesi var. Nemalandırdığı kitlesi, fonlandığı gazeteciler var. ‘Bizim çalıştığımız kurum’ yok diyerek gazeteci olmadığını itiraf eden, hanımlarını Roma’ya götürenlere tanık olduk. Bunlarda utanma duygusu olmadığını müşahede ettik. Heyhat ki heyhat! İstanbul’un, 16 milyonun parası çarçur ediliyor. İmamoğlu’nun açıklama yapması gerekliliktir. Bu israfın hesabını vermesi zorunluluktur. İBB de bir kamu kurumudur ve tasarruf yapmakla yükümlüdür. Yükümlülüğü yerine getirmemek yaptırımı zaruri kılar. Bu nedenle İmamoğlu, harcamaları kalem kalem sıralamalı ve makul beyanda bulunmalıdır. Beyanda bulunur mu? Bulunmaz. Çünkü İmamoğlu da dahil CHP’li yerel yöneticiler, ülkede ekonomik sorunun aşılması değil de derinleşmesini amaçlıyorlar. Sosyal uçurumu arttırmak için suya enflasyonun 5 katı zam uyguluyorlar. Uyguluyorlar ama başarılı olamayacaklar.”

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