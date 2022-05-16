Ekrem’in danışmanı Üstad’a dil uzattı

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CHP zihniyetinin ele geçirdiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde dindar kesime ve İslami camianın mütefekkirlerine yönelik saldırılara her gün bir yenisi ekleniyor. CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İBB Kültür AŞ’ye danışman olarak atayıp maaşa bağladığı sözde tarihçi Sinan Meydan, Üstad Necip Fazıl’a hakaretler yağdırdı. İmamoğlu’nun danışmanı Meydan, Necip Fazıl Kısakürek’e “yanaşmacı” ve “paracı” diyerek “Çocuklarımıza asla rol model olamaz” sözleriyle saldırdı. Hemen her görüşten insanın edebiyatçı yönünü takdir ettiği Üstad’a kin kusan Meydan, 14 Mayıs tarihli sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Necip Fazıl, önceleri CHP’ye yanaştı, Atatürk’ü övdü. Sonra DP’ye yanaştı. Menderes’ten sızdırdığı paralarla çıkardığı Büyük Doğu dergisinde Atatürk’e, İnönü’ye, CHP’ye saldırdı. Cumhuriyetin kuruluş dönemini çarpıttı, Atatürk’e ağır hakaretler etti. Çocuklarımıza asla rol model olamaz.”

İmamoğlu’nun İBB’de maaşa bağladığı Sinan Meydan, daha önce de Osmanlı Devleti’ne, Ulu Hakan Sultan 2. Abdülhamid Han’a ve birçok tarih büyüğümüze dil uzatmıştı.