  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump'tan Umman zirvesi sonrası flaş mesaj: "İran anlaşma yapmak istiyor" Akit TV’de dikkat çeken Kur’an-ı Kerim tavsiye! Trump'tan İran kararı: Ticaret yapan her ülkeye %25 ek vergi! New York Belediye Başkanı Mamdani ICE polisinin yetkilerini tırpanladı! ABD’den İran’a donanma ile gözdağı Epstein dosyasında Rusya izi: Putin ile görüşmek için yıllarca uğraşmış Fransa’da güzellik salonuna el bombalı saldırı: Çok sayıda yaralı var Akdeniz Türkleşiyor! Yunan Basını: Atina ve Rum kesimi endişieli Unutmadık! Deprem yardımları CHP ilçe başkanının babasının evinde yakalanmıştı İmamoğlu ailesinde uyuşturucu ve fuhuş şoku! Ali Kaya "zehir ticareti" suçundan demir parmaklıklar ardına gönderildi
Gündem CHP, deprem bölgesine verdiği sözü bile tutmadı
Gündem

CHP, deprem bölgesine verdiği sözü bile tutmadı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
CHP, deprem bölgesine verdiği sözü bile tutmadı

Devlet 11 ilde inşa seferberliği başlatırken, ellerindeki büyükşehir belediyeleri ile trilyonlarca liralık bütçeyi konserlerde harcayan CHP’li belediyeler, söz verdikleri halde bir çivi dahi çakmazken; Özgür Özel yalanlara sarıldı.

Devlet, asrın deprem felaketiyle yerle bir olan 11 ilimizi büyük bir inşa seferberliğiyle yeniden ayağa kaldırırken, ellerindeki büyükşehir belediyeleri ile trilyonlarca liralık bütçelere hükmeden CHP’li belediyeler üç yıldır elini taşın altına koyup, bölgede çivi dahi çakmadı. Bölgeye hiçbir katkısı olmayan CHP’nin Genel Başkanı Özgür Özel ise hiç sıkılmadan depremin 3’üncü yıldönümünde bölgeye giderek, “Ortada konut monut yok”, “İnsanlara boş senetler imzalattılar”, “Deprem bölgesinde 15 bin TL’nin altında kira yok”, “Faiz alacaklar, farkını ekleyecekler” gibi mesnetsiz iddialarda bulunarak adeta “insana vesvese veren şeytan” gibi vatandaşları devlete karşı kışkırtmaya çalıştı.

 

BURSA CAMİYİ DURDURDU

Tarihi Habibi Neccar Camii kısa sürede yeniden inşa edilerek ibadete açılırken, AK Parti’den CHP’ye geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi yeniden inşasına söz verilen Hatay Antakya’daki tarihi Ulu Camii’nin yapımını durdurdu. Yine kendi şehirlerindeki kentsel dönüşümler ise yılan hikâyesine döndürdü. İstanbul’da Ekrem İmamoğlu 100 bin konut sözünün eskilerle birlikte 20’de birini yapabilirken; İzmir’de kentsel dönüşüm Tunç Soyer’in kooperatif yolsuzluğuna evrildi, Ankara’da Mansur Yavaş ise yaklaşık 50 bin konut sözüne karşılık 470 konutta kaldı.

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, şunları dile getirdi:

 

ENKAZIN ALTINDA KALDI

“Özgür Özel’in kendi kirli siyaseti kapsamında tezvirat oluşturmak için ortalıkta gezmesi insanlığa sığmıyor. ‘Her sene uğruyoruz’ diyor. Sadece yıldönümlerinde o da fitne çıkarmak için geliyorlar. Sonra sosyal medyadan oturdukları yerde tezviratlar ürettiler o kadar acı yaşanırken. Bizler 3 senedir bu bölgeyi kalkındırmak için uğraşıyoruz. Elhamdülillah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunu başardık. Onlar istiyorlardı ki iktidar enkazın altında kalsın. Ama enkazın altında muhalefet anlayışları kaldı. İş yapmadıklarından, işin nasıl yapıldığını bilmedikleri için kolay konuşuyorlar. ‘Hiçbir şey yapılmadı’ demek akılsızlığın ürünüdür. Allah akıl versin.”

 

AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal da, şunları söyledi: “Taraflı tarafsız herkes, deprem bölgesinde konutların alt yapısıyla, üst yapısıyla tamamlandığını ve vatandaşlara teslim edildiğini görüyor. Hariçten gazel okuyanlara vatandaşlarımız kulaklarını tıkamış durumda. ‘Gözleri var görmezler, kulakları var işitmezler, dilleri var gerçeği söylemezler’ bu amir kural. Biz işimize bakıyoruz. Hatay’ımızda birlik beraberliğimizi bozdurmadan, şehrimizin ayağa kalkması için halkımızla omuz omuza vermiş durumdayız. Onların ne söylediğine değil, işimize bakıyoruz.”

Özgür Özel’in koruma ordusu Erdoğan’ı gölgede bıraktı: Bu neyin şatafatı?
Özgür Özel’in koruma ordusu Erdoğan’ı gölgede bıraktı: Bu neyin şatafatı?

Gündem

Özgür Özel’in koruma ordusu Erdoğan’ı gölgede bıraktı: Bu neyin şatafatı?

Deprem turisti Özgür Özel'e şok! Dakikalarca yuhalandı: Bugüne kadar neredeydin?
Deprem turisti Özgür Özel'e şok! Dakikalarca yuhalandı: Bugüne kadar neredeydin?

Gündem

Deprem turisti Özgür Özel'e şok! Dakikalarca yuhalandı: Bugüne kadar neredeydin?

Murat Kurum’dan Özgür Özel’e tepki: 3 yıldır gözükmeyenler biz evleri teslim edince apar topar ortaya çıktı
Murat Kurum’dan Özgür Özel’e tepki: 3 yıldır gözükmeyenler biz evleri teslim edince apar topar ortaya çıktı

Gündem

Murat Kurum’dan Özgür Özel’e tepki: 3 yıldır gözükmeyenler biz evleri teslim edince apar topar ortaya çıktı

Hatay’da yuhalanan Özgür Özel’e bir şok da Adıyaman'da: Mitingine 50 kişi katıldı
Hatay’da yuhalanan Özgür Özel’e bir şok da Adıyaman'da: Mitingine 50 kişi katıldı

Gündem

Hatay’da yuhalanan Özgür Özel’e bir şok da Adıyaman'da: Mitingine 50 kişi katıldı

PKK’dan CHP’li açıklaması! Metni Özgür Özel mi yazdı?
PKK’dan CHP’li açıklaması! Metni Özgür Özel mi yazdı?

Gündem

PKK’dan CHP’li açıklaması! Metni Özgür Özel mi yazdı?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Çetin

Bir vatandaş 'Yılana bal yalatsan yine de zehir kusar'diye yorum yapmıştı.Chp için %100 fazlası ile hKlı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23