CHP, deprem bölgesine verdiği sözü bile tutmadı

Devlet, asrın deprem felaketiyle yerle bir olan 11 ilimizi büyük bir inşa seferberliğiyle yeniden ayağa kaldırırken, ellerindeki büyükşehir belediyeleri ile trilyonlarca liralık bütçelere hükmeden CHP’li belediyeler üç yıldır elini taşın altına koyup, bölgede çivi dahi çakmadı. Bölgeye hiçbir katkısı olmayan CHP’nin Genel Başkanı Özgür Özel ise hiç sıkılmadan depremin 3’üncü yıldönümünde bölgeye giderek, “Ortada konut monut yok”, “İnsanlara boş senetler imzalattılar”, “Deprem bölgesinde 15 bin TL’nin altında kira yok”, “Faiz alacaklar, farkını ekleyecekler” gibi mesnetsiz iddialarda bulunarak adeta “insana vesvese veren şeytan” gibi vatandaşları devlete karşı kışkırtmaya çalıştı.

BURSA CAMİYİ DURDURDU

Tarihi Habibi Neccar Camii kısa sürede yeniden inşa edilerek ibadete açılırken, AK Parti’den CHP’ye geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi yeniden inşasına söz verilen Hatay Antakya’daki tarihi Ulu Camii’nin yapımını durdurdu. Yine kendi şehirlerindeki kentsel dönüşümler ise yılan hikâyesine döndürdü. İstanbul’da Ekrem İmamoğlu 100 bin konut sözünün eskilerle birlikte 20’de birini yapabilirken; İzmir’de kentsel dönüşüm Tunç Soyer’in kooperatif yolsuzluğuna evrildi, Ankara’da Mansur Yavaş ise yaklaşık 50 bin konut sözüne karşılık 470 konutta kaldı.

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, şunları dile getirdi:

ENKAZIN ALTINDA KALDI

“Özgür Özel’in kendi kirli siyaseti kapsamında tezvirat oluşturmak için ortalıkta gezmesi insanlığa sığmıyor. ‘Her sene uğruyoruz’ diyor. Sadece yıldönümlerinde o da fitne çıkarmak için geliyorlar. Sonra sosyal medyadan oturdukları yerde tezviratlar ürettiler o kadar acı yaşanırken. Bizler 3 senedir bu bölgeyi kalkındırmak için uğraşıyoruz. Elhamdülillah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunu başardık. Onlar istiyorlardı ki iktidar enkazın altında kalsın. Ama enkazın altında muhalefet anlayışları kaldı. İş yapmadıklarından, işin nasıl yapıldığını bilmedikleri için kolay konuşuyorlar. ‘Hiçbir şey yapılmadı’ demek akılsızlığın ürünüdür. Allah akıl versin.”

AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal da, şunları söyledi: “Taraflı tarafsız herkes, deprem bölgesinde konutların alt yapısıyla, üst yapısıyla tamamlandığını ve vatandaşlara teslim edildiğini görüyor. Hariçten gazel okuyanlara vatandaşlarımız kulaklarını tıkamış durumda. ‘Gözleri var görmezler, kulakları var işitmezler, dilleri var gerçeği söylemezler’ bu amir kural. Biz işimize bakıyoruz. Hatay’ımızda birlik beraberliğimizi bozdurmadan, şehrimizin ayağa kalkması için halkımızla omuz omuza vermiş durumdayız. Onların ne söylediğine değil, işimize bakıyoruz.”